Bắt quả tang đối tượng vận chuyển, mua bán 289 bình “khí cười”

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn kịp thời phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, mua bán 289 bình “khí cười”.

Lúc 4 giờ 30 phút ngày 8/9/2026, tại ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Quỳnh Anh Phú, sinh năm 1990, trú phường Sơn Trà đang lấy “khí cười” từ một xe ô tô tải để vận chuyển đi bán.

Nguyễn Quỳnh Anh Phú cùng tang vật tại thời điểm bị bắt quả tang

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe 43A-992.82 có 6 bình và trên xe tải 43C-256.894 có 283 bình, tổng cộng 289 bình “khí cười”.

Làm việc với Công an, Phú khai nhận, đầu tháng 9/2026, do cần tiền tiêu xài nên đối tượng liên hệ với một người không rõ lai lịch ở phía Bắc để mua “khí cười” về bán lại kiếm lời. Sau khi thỏa thuận, bên bán vận chuyển hàng bằng xe tải đến khu vực ngã ba đường Nguyễn Phan Chánh - Vùng Trung 1 để giao cho Phú. Số hàng sau đó được Phú cất giữ trên xe tải 43C-256.894 đỗ tại địa điểm này.

Nguyễn Quỳnh Anh Phú cùng tang vật tại thời điểm bị bắt quả tang

Theo lời khai, Phú mua “khí cười” với giá 750.000 đồng/bình, thanh toán bằng tiền mặt. Bước đầu cơ quan Công an xác định, Phú đã mua tổng cộng 480 bình, với số tiền 360 triệu đồng. Khi có khách đặt mua, Phú sử dụng xe ô tô 43A-992.82 đến vị trí xe tải để lấy “khí cười”, sau đó vận chuyển đi giao cho khách. Giá bán được Phú thỏa thuận là 1,4 triệu đồng/bình và thanh toán bằng tiền mặt.

Nguyễn Quỳnh Anh Phú cùng tang vật tại cơ quan Công an

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số “khí cười”, phương thức hoạt động và các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.