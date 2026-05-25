Cải chính

Phát hiện 2 đối tượng cho vay nặng lãi ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 20:40, 25/05/2026
VOV.VN - Các đối tượng cho vay nặng lãi thường lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân để tổ chức cho vay trả góp theo ngày với mức lãi suất rất cao, vượt xa quy định của pháp luật.

Chiều 25/5, Công an xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện 2 đối tượng V.V.Hải (29 tuổi) và Đ.C.Trung (23 tuổi), cùng trú tỉnh Thanh Hóa, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cho một người dân trên địa bàn vay số tiền 100 triệu đồng theo hình thức trả góp hằng ngày. Theo thỏa thuận, người vay phải trả 6 triệu đồng/ngày trong thời gian 21 ngày, tương ứng mức lãi suất lên đến 521,4%/năm.

phat hien 2 doi tuong cho vay nang lai o lam Dong hinh anh 1
V.V.Hải (trái) và Đ.C.Trung (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: CALĐ

Qua mở rộng xác minh, lực lượng công an tiếp tục làm việc với nhiều người vay tiền của Hải và Trung tại các địa bàn lân cận; bước đầu xác định các đối tượng đã cho vay với mức lãi suất cao nhất lên đến 625,7%/năm.

Hiện Công an xã Hàm Thuận Nam đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: cho vay nặng lãi ở Lâm Đồng tín dụng đen cho vay trả góp theo ngày
Tin liên quan

Trao giải tác phẩm báo chí xuất sắc khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
VOV.VN - Giải báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ nhất - năm 2026 đã nhận gần 400 tác phẩm dự giải. Kết quả, Ban tổ chức đã quyết định chọn 120 tác phẩm lọt vào chung khảo, trong đó trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho 4 thể loại báo chí.

Tạm giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi khiến nạn nhân mang thai
VOV.VN - Thông qua mạng xã hội đối tượng đã quen biết cháu N, sau đó nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân mang thai.

Tàu cá chở 17 thuyền viên gặp sự cố trên biển cần hỗ trợ
VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin vụ việc một tàu cá bị sự cố, thả trôi trên biển, gần khu vực Côn Đảo.

