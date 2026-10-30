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Phát hiện 2,1kg vật liệu nổ cất giấu trên tàu cá ở Nghệ An

Thứ Sáu, 21:38, 30/10/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 2,1kg vật liệu nổ cùng 11 kíp nổ và dây cháy chậm trên một tàu cá tại cảng cá Quỳnh Lập, Nghệ An.

 

Ngày 29/10, tại cảng cá Quỳnh Lập, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an phường Tân Mai và Cảnh sát biển kiểm tra một tàu cá, phát hiện, thu giữ khoảng 2,1kg vật liệu nổ cùng 11 kíp nổ và dây cháy chậm.

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Nguyễn Văn Hùng (ở giữa) cùng tang vật. (Ảnh: Hải Thượng).

Tàu cá mang số hiệu NA-90291-TS do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1986, trú tại phường Tân Mai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Qua đấu tranh, ông Hùng khai nhận số vật liệu nổ trên được mua từ trước, cất giấu trên tàu để sử dụng trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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