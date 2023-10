Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại một mỏ cát ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

Thu hồi hàng loạt giấy phép khai thác các mỏ cát trên sông Tiền và sông Hậu

VOV.VN - UBND tỉnh An Giang cho biết vừa ban hành nhiều quyết định thu hồi các giấy phép khai thác cát tại các mỏ trên sông Tiền, sông Hậu đã cấp cho một số doanh nghiệp khai thác. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật đối với các giấy phép khai thác do UBND tỉnh An Giang cấp.