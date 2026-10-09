Phát hiện hơn 2.000 con heo ở Đồng Nai bị "bơm" chất cấm Salbutamol

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.H.T (SN 1954) và D.T.H. (SN 1974), cùng ngụ xã Tân An, TP. Đồng Nai để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và dùng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản bất ngờ kiểm tra trang trại chăn nuôi heo do N.H.T làm chủ tại ấp Cây Xoài, xã Tân An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đàn heo lên tới 2.349 con đang được nuôi dưỡng bằng thức ăn có chứa Salbutamol (một loại chất tạo nạc bị nghiêm cấm sử dụng trong chăn nuôi do nguy cơ gây độc hại nghiêm trọng cho sức khỏe người tiêu dùng- PV).

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số heo sống nêu trên với tổng trọng lượng ước tính 305 tấn, giá trị thị trường thời điểm đó lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng T. và H. thừa nhận đã chủ động bàn bạc, tìm mua chất cấm Salbutamol về phối trộn vào cám chăn nuôi.

Mục đích của các đối tượng là giúp đàn heo tăng trọng trong thời gian ngắn để xuất bán kiếm lời bất chính. Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa lô sản phẩm này ra thị trường tiêu thụ thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.