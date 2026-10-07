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Sập ô văng ki-ốt ở Đồng Nai, một công nhân tử vong tại chỗ

Thứ Tư, 19:54, 07/10/2026
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VOV.VN - Chiều 7/10, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại xã An Phước, TP. Đồng Nai (trước đây là huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), khi tấm ô văng bê tông nặng hàng tấn bất ngờ đổ sập trong lúc thi công, đè tử vong một nam công nhân.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều nay (7/10), trên đường Lê Duẩn, đoạn qua xã An Phước, TP. Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, một nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ và sửa chữa dãy ki-ốt ven đường. Bất ngờ, tấm ô văng bê tông rộng gần 1m, dài hơn 10m phía trên đổ sập hoàn toàn.

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Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: Thông tin An Phước)

Sự cố đột ngột khiến anh V.T.T (36 tuổi) đang đứng làm việc phía dưới không kịp chạy nên bị khối bê tông đè trúng và mắc kẹt bên trong.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân xung quanh cùng các công nhân lập tức hô hào ứng cứu. Tuy nhiên, do khối bê tông quá nặng nên không thể để nâng lên để đưa anh T. ra ngoài.  

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều động xe cẩu chuyên dụng đến nâng tấm bê tông để đưa nạn nhân ra ngoài. Do chấn thương quá nặng, anh T. đã tử vong.

Theo tìm hiểu, khu vực đường Lê Duẩn hiện đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng. Nhiều hộ dân có mặt tiền thuộc diện giải tỏa đang tiến hành tháo dỡ, sửa chữa lại công trình.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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