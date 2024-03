Phát hiện nương thuốc phiện trong rừng sâu tại Cao Bằng

Qua công tác nắm địa bàn, Công an xã An Lạc, huyện Hạ Lang, Cao Bằng phối hợp Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Hạ Lang phát hiện tại khu vực đồi Vằng Phiêng thuộc xóm Nam Lý, xã An Lạc có một nương thuốc phiện có diện tích khoảng 60m2 với khoảng 500 cây nhỏ (chiều cao từ 15cm – 30cm).

Nương thuốc phiện được trồng lén lút trong rừng sâu

Vị trí trồng cây thuốc phiện thuộc diện tích đất rừng cộng đồng quản lý, nằm cách khu dân cư khoảng 1 giờ đi bộ, được bao bọc bởi cây cối rậm rạp, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại.

Lực lượng chức năng tiến hành phá nhổ, tiêu hủy số cây thuốc phiện được phát hiện

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, kiểm đếm và phá nhổ toàn bộ số cây thuốc phiện trên và đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định.