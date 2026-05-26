English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phát hiện tàu chở 22.000 lít dầu DO bất hợp pháp trên biển

Thứ Ba, 09:07, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phát hiện một vụ vận chuyển nhiên liệu trái phép trên biển, tạm giữ 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sự việc được phát hiện vào rạng sáng ngày 24/5. Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra hành chính tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ 99668-TS do có biểu hiện nghi vấn. 

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do ông Hoàng Mạnh Cường (33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển với cương vị thuyền trưởng, trên tàu có thêm 1 thuyền viên. Theo khai báo ban đầu, con tàu này đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu DO.

phat hien tau cho 22.000 lit dau do bat hop phap tren bien hinh anh 1
Tàu chở 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ

Tuy nhiên, chỉ huy tàu đã không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc số nhiên liệu trên. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đều không có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định pháp luật.

Đến ngày 25/5, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục dẫn giải phương tiện cùng tang vật về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

ag.jpg

An Giang bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu

VOV.VN - Chiều 13/5, tại An Giang, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và bắt giữ tàu BV 99889 TS vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ. Phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ và dẫn giải về Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Sỹ Đức/VOV1
Tag: Cảnh sát biển nhiên liệu dầu DO
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nóng 24h ngày 26/5: Nhiệt điện Hải Phòng đổi người đại diện sau lệnh khởi tố
Nóng 24h ngày 26/5: Nhiệt điện Hải Phòng đổi người đại diện sau lệnh khởi tố

VOV.VN - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi làm giả tài liệu. Doanh nghiệp lập tức thay người đại diện pháp luật để ổn định hoạt động.

Nóng 24h ngày 26/5: Nhiệt điện Hải Phòng đổi người đại diện sau lệnh khởi tố

Nóng 24h ngày 26/5: Nhiệt điện Hải Phòng đổi người đại diện sau lệnh khởi tố

VOV.VN - Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng Dương Sơn Bá bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi làm giả tài liệu. Doanh nghiệp lập tức thay người đại diện pháp luật để ổn định hoạt động.

Án chung thân trong trại giam cải tạo ra sao?
Án chung thân trong trại giam cải tạo ra sao?

VOV.VN - Từ những phút nóng giận, bồng bột dẫn đến trọng án, nhiều phạm nhân đang chấp hành án dài hạn tại Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an cho biết, đã thay đổi nhận thức sau nhiều năm cải tạo, lao động và học nghề để hướng tới ngày trở về làm lại cuộc đời.

Án chung thân trong trại giam cải tạo ra sao?

Án chung thân trong trại giam cải tạo ra sao?

VOV.VN - Từ những phút nóng giận, bồng bột dẫn đến trọng án, nhiều phạm nhân đang chấp hành án dài hạn tại Trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an cho biết, đã thay đổi nhận thức sau nhiều năm cải tạo, lao động và học nghề để hướng tới ngày trở về làm lại cuộc đời.

Bắt tạm giam người đàn ông đánh hàng xóm, gây tổn thương 38%
Bắt tạm giam người đàn ông đánh hàng xóm, gây tổn thương 38%

VOV.VN - Không giữ được bình tĩnh trong lúc xảy ra xô xát vì mâu thuẫn trong sử dụng đất với hàng xóm tại Hà Tĩnh, một người đàn ông đã dùng tay đấm thẳng vào mắt đối phương, gây tổn thương 38%.

Bắt tạm giam người đàn ông đánh hàng xóm, gây tổn thương 38%

Bắt tạm giam người đàn ông đánh hàng xóm, gây tổn thương 38%

VOV.VN - Không giữ được bình tĩnh trong lúc xảy ra xô xát vì mâu thuẫn trong sử dụng đất với hàng xóm tại Hà Tĩnh, một người đàn ông đã dùng tay đấm thẳng vào mắt đối phương, gây tổn thương 38%.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật