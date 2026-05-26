Phát hiện tàu chở 22.000 lít dầu DO bất hợp pháp trên biển

Sự việc được phát hiện vào rạng sáng ngày 24/5. Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra tại vùng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phát hiện và tiến hành kiểm tra hành chính tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ 99668-TS do có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do ông Hoàng Mạnh Cường (33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển với cương vị thuyền trưởng, trên tàu có thêm 1 thuyền viên. Theo khai báo ban đầu, con tàu này đang vận chuyển khoảng 22.000 lít dầu DO.

Tàu chở 22.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ bị bắt giữ

Tuy nhiên, chỉ huy tàu đã không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc số nhiên liệu trên. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đều không có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định pháp luật.

Đến ngày 25/5, lực lượng chức năng đã hoàn tất thủ tục dẫn giải phương tiện cùng tang vật về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.