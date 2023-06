Phát hiện thi thể hai vợ chồng với nhiều vết thương tại nhà riêng ở Thanh Hoá

Khởi tố đối tượng lừa đảo gần 6000 người bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện

VOV.VN - Công an thành phố Gia Nghĩa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đấu tranh, triệt phá 1 nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện.