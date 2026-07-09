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Phát hiện vi phạm tại Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội

Thứ Năm, 21:19, 09/07/2026
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VOV.VN - Qua rà soát hoạt động của hệ thống trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty CP Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, từ hoạt động không phép, sử dụng giáo viên không đủ điều kiện, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đến chậm đóng hơn 5 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Ngày 9/7, Công an Hà Nội cho biết, thực hiện công tác nắm tình hình và quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) đã chủ động rà soát hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội liên quan đến điều kiện hoạt động, đội ngũ giáo viên, an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Theo Công an TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội có địa chỉ đăng ký tại số 92/1 Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội (mã số chi nhánh 0402018889-001), được cấp phép hoạt động từ ngày 25/12/2019. Qua kiểm tra 14 cơ sở trực thuộc hệ thống trên địa bàn thành phố, cơ quan công an đã phát hiện nhiều sai phạm đáng chú ý.

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Trung tâm ngoại ngữ AMES (Ảnh: Công an Hà Nội)

Nhiều cơ sở hoạt động không phép, hết hạn giấy phép vẫn tuyển sinh

Trong tổng số 14 cơ sở đang hoạt động, có 2 cơ sở vận hành khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, gồm cơ sở tại số 53A Lê Văn Hưu (phường Hai Bà Trưng) và cơ sở tại số 154 phố Yên Phụ (phường Tây Hồ).

Bên cạnh đó, 2 cơ sở khác đã hết thời hạn giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ nhưng vẫn tiếp tục tổ chức giảng dạy, tuyển sinh. Cụ thể, cơ sở Sài Đồng (tầng 1, tòa nhà N017-3, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi) đã hết hạn giấy phép từ tháng 4/2023; cơ sở Ocean Park (BH9A-SP.05-59 xã Gia Lâm) hết hạn giấy phép từ tháng 7/2023.

Theo Công an TP Hà Nội, các hành vi này vi phạm quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đáng chú ý, quá trình đối chiếu hồ sơ còn cho thấy hệ thống AMES sử dụng 54 trong tổng số 63 giáo viên người Việt Nam không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để giảng dạy ngoại ngữ tại 14 cơ sở.

Việc sử dụng đội ngũ giáo viên không đủ tiêu chuẩn vi phạm Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cũng như quyền lợi của học viên.

Kết quả kiểm tra cũng xác định cơ sở AMES English tại số 154 phố Yên Phụ (phường Tây Hồ) chưa được cơ quan chức năng thẩm định, nghiệm thu các điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC nhưng vẫn đưa vào hoạt động.

Theo cơ quan công an, việc tổ chức đào tạo tại cơ sở chưa đủ điều kiện về PCCC tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học viên, giáo viên và người lao động trong quá trình học tập, giảng dạy. Không chỉ vi phạm trong lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp này còn bị phát hiện chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Cầu Giấy, Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội thuộc diện chậm đóng BHXH từ tháng 3/2024. Mặc dù đã nhiều lần được cơ quan bảo hiểm đôn đốc, nhắc nhở, doanh nghiệp vẫn thường xuyên để phát sinh số nợ lớn.

Đến thời điểm tháng 5/2026, tổng số tiền chậm đóng BHXH của công ty đã lên tới hơn 5 tỷ đồng; số tiền lãi chậm đóng phát sinh hơn 800 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội đánh giá việc chậm đóng BHXH kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người lao động mà còn cho thấy doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

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Công an Hà Nội làm việc với đại diện Công ty cổ phần đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội

Kiến nghị thanh tra toàn diện

Trước những vi phạm được xác định có tính chất kéo dài, diễn ra tại nhiều cơ sở và liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, Công an TP Hà Nội đã có văn bản kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện hoạt động của các cơ sở đào tạo ngoại ngữ thuộc Công ty Cổ phần Đào tạo AMES chi nhánh Hà Nội, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng đã trao đổi với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội về tình trạng chậm đóng BHXH của doanh nghiệp và các vấn đề tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan công an đề nghị cơ quan bảo hiểm xử lý theo thẩm quyền, đồng thời chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với Công an TP Hà Nội nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quá trình xử lý hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Theo Công an TP Hà Nội, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập là cần thiết nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của học viên, người lao động, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Danh Thiết/VOV.VN
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