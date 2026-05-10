Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Chủ Nhật, 16:36, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh nhiều mặt hàng vật tư ngành mộc, bản lề cửa dân dụng các loại nhưng không thể hiện nguồn gốc, nơi sản xuất. Toàn bộ số hàng hóa đang bày bán và lưu giữ tại cơ sở cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định.

Một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ”, đồng thời tạm giữ 622 đơn vị sản phẩm vi phạm, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng. Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức này 35 triệu đồng.

   Kiểm tra một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn phường Cẩm Lệ

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hơn 400 vụ, xử lý gần 300 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, vi phạm về giá và gian lận thương mại; tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 3,4 tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết: "Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác kiểm tra kiểm soát thị trường trên toàn địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường mua sắm minh bạch an toàn bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng".

 

Tuyết Lê/ VOV-Miền Trung
Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân
Người dân Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng nhiều.
Đà Nẵng nhiều năm liền đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế
