Quảng Ngãi truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn sang Lào

Ngày 24/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an tỉnh Attapeu, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công an xã Dục Nông truy bắt, áp giải đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thế Phụng về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 8/5/2025, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt quả tang vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ quy mô lớn trên địa bàn xã Vạn Tường, thu giữ gần 1,4 tấn thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, bị can Nguyễn Thế Phụng giữ vai trò thao tác kỹ thuật tháo dỡ quả bom, chiết xuất, mua bán trái phép 90 kg thuốc nổ thuộc vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” nêu trên, do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt giữ và di lý bị can Nguyễn Thế Phụng về trụ sở Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Thế Phụng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua đường tiểu ngạch, nhập cảnh trái phép sang Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để lẩn trốn.

Ngày 28/4/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Phụng (sinh năm 1987) tại thành phố Đà Nẵng; tạm trú thôn Ngọc Hiệp, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi. Đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ”, quy định tại khoản 3, Điều 305, Bộ luật Hình sự.