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Quảng Trị khởi tố đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến OK9 – Lương Sơn TV

Thứ Ba, 17:19, 04/08/2026
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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên hệ thống OK9 – Lương Sơn TV năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị và các tỉnh, thành phố liên quan”; đồng thời bắt giữ, khởi tố 16 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, hệ thống này vận hành gắn với hệ thống nhà cái đánh bạc trực tuyến OK9 theo mô hình khép kín. Nhóm người này hoạt động dưới tên gọi “Lương Sơn TV”, do người có biệt danh FDR OBANK cầm đầu tại Việt Nam. Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng hệ thống phát sóng trực tiếp trái phép các trận bóng đá, sự kiện thể thao có bản quyền để thu hút người xem, sau đó điều hướng, lôi kéo người xem tham gia cá cược trên nền tảng đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm này sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu phát sóng OTT hoặc tín hiệu vệ tinh từ các giải đấu thể thao thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đài truyền hình và đơn vị sở hữu bản quyền, rồi phát miễn phí trên hệ thống website “Lương Sơn TV” với nhiều tên miền khác nhau. Trong quá trình phát sóng, các bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản, nạp tiền và tham gia cá cược tại nhà cái OK9 thông qua các đường dẫn được ghim trên website hoặc chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin.

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Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 6/7/2026, Ban chuyên án đồng loạt triển khai 6 tổ công tác tại nhiều địa phương, triệu tập và đấu tranh với những người liên quan, bước đầu làm rõ phương thức, thủ đoạn và quy mô hoạt động của hệ thống OK9 – Lương Sơn TV. Trước đây, nhóm đặt địa điểm hoạt động tại khu vực Krong Bavet (Campuchia), sau đó chuyển phương thức hoạt động về Việt Nam từ đầu năm 2026. Các thành viên làm việc trực tuyến tại nhiều địa phương, sử dụng biệt danh để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa, kết hợp VPN, máy chủ đặt ở nước ngoài và thay đổi tên miền liên tục nhằm che giấu dấu vết. Tiền lương được chi trả bằng tiền kỹ thuật số USDT thông qua ví điện tử, trong khi việc thanh toán được thực hiện qua các tài khoản ngân hàng không chính chủ. Thời điểm bị phát hiện, hệ thống OK9 – Lương Sơn TV có hàng chục nghìn tài khoản người chơi đang hoạt động, tổng số tiền giao dịch từ hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Bên cạnh hành vi tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng xác định việc thu tín hiệu và phát lại trái phép các chương trình thể thao có bản quyền còn có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
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