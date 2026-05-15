Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền tại Lào

Ngày 15/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do Bộ Công an Lào bàn giao theo đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp nhận 56 công dân Việt Nam từ phía Lào

Theo thông tin ban đầu, các công dân này bị nghi có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng tại Lào.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, xác minh nhân thân, lấy lời khai ban đầu và rà soát quá trình xuất nhập cảnh của các trường hợp liên quan.

Qua kiểm tra trên hệ thống quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan chức năng xác định 36 trường hợp có thông tin xuất cảnh, trong khi 20 trường hợp còn lại chưa ghi nhận dữ liệu xuất nhập cảnh.

Những người liên quan làm việc với cơ quan chức năng

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chuyển toàn bộ 56 công dân cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.