Quảng Trị quy tập 8 hài cốt liệt sĩ tại nhiều địa bàn

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, từ ngày 5 đến ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực rừng tràm ông Hồ Thon, bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị

Đây là khu vực nằm trên nền một nghĩa trang cũ, nơi bộ đội ta từng đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về an táng. Bằng phương pháp đào chặn, bóc tách từng lớp đất, kết hợp thông tin thu thập được, cán bộ, chiến sĩ đã phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo quân phục, thắt lưng, đinh đóng quan tài, mảnh bom và dây điện thông tin.

Di vật của liệt sĩ được tìm thấy

Đáng chú ý, ngày 6/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng tấm bia ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ và năm hy sinh. Tấm bia cùng các di vật đang được bảo quản để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh theo quy định.

Theo thống kê của đơn vị, từ đầu tháng 9/2026 đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm Bãi Dinh.

Hài cốt các liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật

Cũng trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 8/10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 mở rộng địa bàn tìm kiếm, phát hiện và quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Thành Cổ, phường Quảng Trị và thôn Nam Long, xã Ái Tử. Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như tăng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục.

Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được bảo quản cẩn thận, phục vụ công tác nghiên cứu, đối chiếu, xác minh thông tin. Các đơn vị đồng thời tổ chức chăm sóc, hương khói chu đáo theo quy định.