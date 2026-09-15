Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại các địa bàn bị ngập nặng như Khe Sanh, La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Hướng Hiệp, Tân Lập,.. lực lượng Quân đội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ đến từng khu dân cư, hộ gia đình để dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, sắp xếp lại đồ đạc và khắc phục những hư hỏng do mưa lũ. Tại các khu vực sạt lở, chia cắt, lực lượng vũ trang thu dọn đất đá, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên

Các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động, thường xuyên nắm tình hình tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực, hộ dân còn khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.