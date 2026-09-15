English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ Ba, 17:43, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.

Tại các địa bàn bị ngập nặng như Khe Sanh, La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Hướng Hiệp, Tân Lập,.. lực lượng Quân đội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

quan doi giup nguoi dan quang tri khac phuc hau qua mua lu hinh anh 1
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ đến từng khu dân cư, hộ gia đình để dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, sắp xếp lại đồ đạc và khắc phục những hư hỏng do mưa lũ. Tại các khu vực sạt lở, chia cắt, lực lượng vũ trang thu dọn đất đá, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

quan doi giup nguoi dan quang tri khac phuc hau qua mua lu hinh anh 2
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên

Các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động, thường xuyên nắm tình hình tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực, hộ dân còn khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lũ Quảng Trị: Di dời 59 hộ dân trong đêm
Mưa lũ Quảng Trị: Di dời 59 hộ dân trong đêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng cao, gây ngập lụt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Rạng sáng 13/9, lực lượng chức năng đã di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ Quảng Trị: Di dời 59 hộ dân trong đêm

Mưa lũ Quảng Trị: Di dời 59 hộ dân trong đêm

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Sê Pôn dâng cao, gây ngập lụt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Rạng sáng 13/9, lực lượng chức năng đã di dời gần 60 hộ dân đến nơi an toàn.

Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa
Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa

VOV.VN - Mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, khiến khoảng 6 ha lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.

Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa

Bộ đội Tây Ninh dầm mình giúp dân cứu lúa ở Thạnh Hóa

VOV.VN - Mưa lớn làm vỡ một đoạn đê bao ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh, khiến khoảng 6 ha lúa đang trong kỳ thu hoạch bị ngập. Trước nguy cơ mất trắng, địa phương đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng cơ động cùng người dân khẩn trương thu hoạch, hạn chế thiệt hại.

Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới
Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tăng tốc ổn định dân cư vùng thiên tai trước cao điểm mưa bão năm 2026. Tại xã Ia Tul, từ đầu tháng 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà, phấn đấu đưa toàn bộ 207 hộ dân bôn Jứ đến làng mới trong tháng 11 năm nay.

Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới

Bộ đội Gia Lai giúp người dân vùng thiên tai Ia Tul rời nhà về làng mới

VOV.VN - Tỉnh Gia Lai đang tăng tốc ổn định dân cư vùng thiên tai trước cao điểm mưa bão năm 2026. Tại xã Ia Tul, từ đầu tháng 9, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 219 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển và dựng lại nhà, phấn đấu đưa toàn bộ 207 hộ dân bôn Jứ đến làng mới trong tháng 11 năm nay.

Tổ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La kịp thời giúp người dân bị tai nạn giao thông
Tổ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La kịp thời giúp người dân bị tai nạn giao thông

VOV.VN - Ngày 28/8, trên đường hành quân thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã kịp thời hỗ trợ, đưa một người dân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Tổ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La kịp thời giúp người dân bị tai nạn giao thông

Tổ công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La kịp thời giúp người dân bị tai nạn giao thông

VOV.VN - Ngày 28/8, trên đường hành quân thực hiện nhiệm vụ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã kịp thời hỗ trợ, đưa một người dân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Xuyên đêm giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt do mưa lũ ở Bắc Ninh
Xuyên đêm giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt do mưa lũ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Trước diễn biến mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao, lực lượng công an và các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã ứng trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân di dời người, tài sản khỏi khu vực ngập lụt, chia cắt, sạt lở.

Xuyên đêm giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt do mưa lũ ở Bắc Ninh

Xuyên đêm giúp dân di dời khỏi vùng ngập lụt do mưa lũ ở Bắc Ninh

VOV.VN - Trước diễn biến mưa lớn, lũ trên các sông dâng cao, lực lượng công an và các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã ứng trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân di dời người, tài sản khỏi khu vực ngập lụt, chia cắt, sạt lở.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục