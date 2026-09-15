Quân đội giúp người dân Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ
VOV.VN - Hai ngày 14 và 15/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.Các lực lượng đã khẩn trương có mặt tại những địa bàn bị ảnh hưởng, giúp người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại và ổn định cuộc sống.
Tại các địa bàn bị ngập nặng như Khe Sanh, La Lay, A Dơi, Đakrông, Trường Sơn, Hướng Hiệp, Tân Lập,.. lực lượng Quân đội phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.
Cán bộ, chiến sĩ đến từng khu dân cư, hộ gia đình để dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, sắp xếp lại đồ đạc và khắc phục những hư hỏng do mưa lũ. Tại các khu vực sạt lở, chia cắt, lực lượng vũ trang thu dọn đất đá, khắc phục tạm thời các điểm sạt lở, tạo điều kiện cho người dân đi lại.
Các đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng cơ động, thường xuyên nắm tình hình tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.
Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực, hộ dân còn khó khăn để có phương án hỗ trợ phù hợp.