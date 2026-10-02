Quảng Trị trục xuất 9 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép

Trước đó, tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện Hồ Văn Nghèo, sinh năm 1987, trú tại thôn A Bung, xã La Lay điều khiển phương tiện chở 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào khác, không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Lực lượng chức năng trục xuất, trao trả 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện, tạm giữ Hồ Thị Khanh, sinh năm 1996, trú tại thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, thành phố Huế và Hồ Thị A Út, sinh năm 1989, trú tại thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị để làm rõ vai trò liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa, dẫn những công dân quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm kiếm việc làm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” đối với các đối tượng liên quan. Cả 9 công dân Lào nhập cảnh trái phép được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.