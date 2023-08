Sa lưới sau 10 năm trốn truy nã đặc biệt

Sáng 3/8, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 18h20, ngày 2/8, tại xã Đông Hoà, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Bộ Công an, Công an phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội bắt giữ thành công Nguyễn Trung Hiếu (SN 1992, có HKTT tại tổ 24, nay là tổ 15 phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) sau 10 năm trốn truy nã.

Bị can trốn truy nã Nguyễn Trung Hiếu bị cơ quan Công an bắt tại TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, Nguyễn Trung Hiếu là bị can đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 44 ngày 27/2/2013 của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội về tội giết người và Quyết định truy nã số 13 ngày 30/5/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội cố ý gây thương tích.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.