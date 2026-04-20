  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

Thứ Hai, 17:44, 20/04/2026
VOV.VN - Ngày 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát.

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2022, Vũ Văn Duy (sinh năm 1980, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty, đã nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), sau đó chiếm đoạt.

truy tim bi hai vu lua dao chiem doat tai san tai du an khu dan cu o bac ninh hinh anh 1
Đối tượng Vũ Văn Duy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ: Trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 1), phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Văn Định, điện thoại 0936.847.234.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin liên quan

Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 2,1 tỷ đồng từ việc mua bán tóc ở Bắc Ninh

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Dương Quang Thắng (sinh năm 1989 ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng xác định, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam đã khai thác vượt phạm vi được phép khoảng 0,8 héc ta, với khối lượng đất khai thác trái phép khoảng 30.000 m³.

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

