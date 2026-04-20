Truy tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư ở Bắc Ninh

Theo cơ quan điều tra, trong năm 2022, Vũ Văn Duy (sinh năm 1980, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty, đã nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng góp vốn thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 tại xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh), sau đó chiếm đoạt.

Đối tượng Vũ Văn Duy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã góp vốn với Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Phú Phát nhưng chưa được hoàn trả, liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ: Trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh (cơ sở 1), phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh. Liên hệ: Điều tra viên Nguyễn Văn Định, điện thoại 0936.847.234.