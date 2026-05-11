Xin ở ghép phòng trọ, cô gái lấy hết thiết bị điện tử của bạn đem bán

Thứ Hai, 22:47, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lợi dụng việc ở ghép cùng phòng trọ, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, Nghệ An) đã tạo sự tin tưởng, nắm quy luật sinh hoạt của bị hại để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi mang bán qua mạng xã hội lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị L.N.H.L (SN 2005, hiện là sinh viên, tạm trú trên địa bàn phường Yên Hòa) về việc bị mất trộm tài sản tại phòng trọ ở ngõ 100 Trung Kính, phường Yên Hòa.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định khoảng tháng 12/2025, Nguyễn Thị Diễm Thúy (SN 2005, trú tại Nghệ An) quen biết chị L thông qua mạng xã hội Facebook và xin ở ghép tại phòng trọ trên. Trong thời gian sinh sống cùng nhau, Thúy biết chị L có nhiều thiết bị điện tử có giá trị như laptop, máy tính bảng, các thiết bị điện tử khác và thường xuyên để tại bàn học trong phòng.

xin o ghep phong tro, co gai lay het thiet bi dien tu cua ban dem ban hinh anh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Diễm Thúy 

Chiều 20/12/2025, lợi dụng thời điểm chị L đi vắng, Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng sử dụng điện thoại chụp ảnh các thiết bị điện tử của chị L. rồi đăng lên hội nhóm mua bán trên mạng xã hội để tìm người tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng còn tìm cách xóa dữ liệu, đăng xuất các tài khoản điện tử trên thiết bị trước khi bán. Sau khi tiêu thụ tài sản, Thúy thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng trọ.

Sau khi phát hiện sự việc, chị L nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tài sản nhưng Thúy không trả lại nên đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo.

Ngày 29/4/2026, Nguyễn Thị Diễm Thúy đã đến Công an phường Yên Hòa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 20,7 triệu đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Diễm Thúy đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người lao động thuê trọ cần nâng cao cảnh giác khi tìm người ở ghép qua mạng xã hội; chủ động xác minh thông tin người ở cùng, quản lý chặt chẽ tài sản cá nhân và các tài khoản điện tử trên thiết bị công nghệ nhằm phòng ngừa các hành vi phạm pháp.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: trộm cắp ở ghép Hà Nội
Đắk Lắk xử phạt 340 triệu đồng đối với 5 cá nhân, tổ chức buôn bán hàng lậu

VOV.VN - Chiều 11/5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk vừa xử phạt hành chính 4 cá nhân và 1 tổ chức số tiền 340 triệu đồng vì vận chuyển, buôn bán gần 99.000 sản phẩm hàng nhập lậu.

Công an Quảng Ninh xử lý nhóm đối tượng mua bán và sử dụng ma túy

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá các đường dây, ổ nhóm liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Buôn bán nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng, cặp vợ chồng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 11/5, Công an Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Văn Hải, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.

