Sau một ngày gây án, nghi phạm giết người bị bắt khi lẩn trốn vào Bình Dương

Rạng sáng ngày cùng ngày, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Đoàn Nam Phước đang đi lang thang ở khu vực phường Định Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đoàn Nam Phước bị lực lượng công an tỉnh Bình Dương bắt giữ (ảnh: Công an cung cấp)

Qua công tác xác minh, lực lượng công an phát hiện đối tượng Phước giống với thông tin truy tìm nghi phạm gây án của Công an tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng công an đã liên hệ với Công an tỉnh Quảng Ngãi để xác định thêm thông tin và tiến hành bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất thủ tục bàn giao Phước cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 3h ngày 18/2/2023, do mâu thuẫn cá nhân, Phước đã đột nhập vào phòng ngủ của Lê Trung Hiếu (SN 2002) ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, ra tay sát hại nạn nhân khi người này đang ngủ. Sau khi gây án, Phước rời khỏi hiện trường và bỏ trốn vào tỉnh Bình Dương./.