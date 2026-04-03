Shark Bình tạo nhiều "ví giả" để qua mặt cơ quan điều tra

Thứ Sáu, 18:12, 03/04/2026
VOV.VN - Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Shark Bình biết các sàn giao dịch của Mr Pips vi phạm pháp luật nhưng không cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Đồng thời, chỉ đạo nhân viên tạo lập các "ví giả" để cung cấp cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu hành vi vi phạm.

Ngày 3/4, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2026. Trả lời câu hỏi của PV Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua điều tra, khai thác mở rộng, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ thêm hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động rửa tiền của bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). 

"Nguyễn Hòa Bình cùng với đồng bọn rửa tiền cho Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ. Trong thời gian từ tháng 6/2020 đến 9/2022, đã có trên 150 bị hại gửi số tiền hơn 100 tỷ đồng qua ví Ngân lượng, để đầu tư vào sàn của Mr Pips", Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết. 

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2020, cơ quan điều tra đã có xác minh về các sàn giao dịch này. Dù Nguyễn Hòa Bình biết các sàn này vi phạm pháp luật nhưng không cung cấp cho cơ quan điều tra, mà chỉ đạo nhân viên tạo lập các "ví giả" để cung cấp cho cơ quan điều tra, với mục đích che giấu hành vi phạm tội. 

Liên quan đến việc nhà đầu tư có thể thu hồi tài sản khi đầu tư vào đồng Antex của Nguyễn Hòa Bình và các sàn giao dịch lừa đảo, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết: "Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, cơ quan điều tra tập trung quyết liệt trong việc thu hồi tài sản, khắc phục cho người bị hại. Đối với vụ án này, Công an TP Hà Nội đã rất tích cực. Quá trình khám xét liên quan đến Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đã thu giữ số tiền, vàng, bất động sản tương đương trị giá là 900 tỷ đồng".

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, hiện nay đã có 51 nhà đầu tư liên hệ với Công an TP Hà Nội. Về thủ tục thu hồi tài sản, các điều tra viên sẽ trực tiếp hướng dẫn các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư, các bị hại có thể liên hệ trực tiếp với các điều tra viên. 

Trọng Phú/VOV.VN
Khởi tố tài xế vụ xe chở đất lật đè 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Tức tiếng nẹt pô, nhóm đối tượng mang hung khí ra chém người đi đường

Lộ diện tên trộm từ chiếc xe máy "không chìa khóa" lưu thông trên đường

