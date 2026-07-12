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Siêu trộm khiến nhiều chủ biệt thự mất tiền tỷ mà không biết bị đột nhập

Chủ Nhật, 08:34, 12/07/2026
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Sau khi đột nhập các biệt thự nghỉ dưỡng ở phường Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Chiến lấy tiền mặt, ngoại tệ rồi khóa nơi cất tài sản lại như cũ. Có gia chủ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sau mới phát hiện bị mất trộm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đấu tranh, làm rõ Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1999, trú tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại các biệt thự nghỉ dưỡng trên địa bàn phường Bãi Cháy.

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Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 11/2025 đến ngày 13/6/2026, Chiến đã liên tiếp thực hiện 4 vụ đột nhập biệt thự cao cấp tại khu Sun Feria, lấy trộm tiền Việt Nam cùng nhiều loại ngoại tệ, tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng.

Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý là thủ đoạn gây án kín kẽ của Chiến. Ban ngày, đối tượng nhiều lần đi quanh khu biệt thự để quan sát quy luật sinh hoạt của chủ nhà, đồng thời tìm những căn có công trình đang xây dựng liền kề hoặc có thể tiếp cận từ phía sau.

Đến đêm, Chiến trèo qua các công trình đang thi công, leo lên mái kính hoặc ban công tầng 2 để đột nhập. Đối tượng không phá khóa cửa chính, hạn chế gây tiếng động và chỉ mất vài phút để tiếp cận phòng ngủ, nơi gia chủ cất giữ tiền mặt, ngoại tệ.

Sau khi lục soát, Chiến phát hiện việc nhiều chủ nhà để chìa khóa ngay cạnh nơi cất tài sản nên khi gây án xong, đối tượng khóa lại như cũ, sắp xếp đồ đạc nhằm che giấu dấu vết.

Do cửa không bị cạy phá, nơi cất tiền vẫn được khóa, nhiều gia chủ không biết biệt thự đã bị đột nhập. Có trường hợp chỉ đến khi kiểm tra tài sản sau nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, chủ nhà mới phát hiện số tiền lớn đã “không cánh mà bay”.

Sau mỗi vụ trộm, Chiến nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chia nhỏ số ngoại tệ rồi mang đi đổi tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm tránh bị phát hiện.

Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng dùng để mua xe mô tô phân khối lớn, máy tính và nạp vào nhiều tài khoản ngân hàng để đánh bạc trên không gian mạng. Việc dòng tiền được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản khiến quá trình truy vết tài sản gặp nhiều khó khăn.

Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Chiến.

Ngày 25/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Chiến về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các chủ biệt thự và cơ sở lưu trú, không nên cất giữ lượng lớn tiền mặt tại nhà; cần thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa, ban công, lắp đặt camera, thiết bị báo động chống trộm và không để chìa khóa két sắt, thùng chứa tài sản ở vị trí dễ phát hiện.

Theo Hoàng Dương/Tienphong.vn
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