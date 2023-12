Sự thật bất ngờ về "hot girl" bán hàng hiệu Huyền Ngô Trang

Ngày 23/12, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) tạm giữ Hoàng Đức Long (23 tuổi, trú phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, vào giữa năm 2023, Long nảy sinh ý định rao bán thanh lý những mặt hàng có giá trị cao của các thương hiệu nổi tiếng Loius Vuitton, Celine, Gucci qua mạng xã hội Facebook để lừa đảo tiền của người khác.

Để thực hiện, Long tìm trên mạng xã hội và thuê được tài khoản ngân hàng mang tên "Ngo Huyen Trang" để nhận và chuyển tiền thông qua ứng dụng Internet Banking.

Hoàng Đức Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đồng thời, Long thuê một tài khoản Facebook từ mạng xã hội, đổi tên thành "Huyền Ngô Trang" cho trùng với tên chủ tài khoản ngân hàng để bị hại không cảnh giác.

Ngày 13/8, Long đăng bài với nội dung cần thanh lý một chiếc ví nhãn hiệu Louis Vuitton và một chiếc túi Gucci, đính kèm hình ảnh mà anh ta tải từ mạng Internet.

Thấy bài viết này, chị H.T.B. (32 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh) hỏi mua. Để tạo niềm tin với chị B., Long giả vờ mặc cả và đồng ý bán với giá 18,5 triệu đồng.

Long yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng và hứa hẹn sẽ chuyển túi, ví về địa chỉ của nữ khách hàng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Long không thực hiện như cam kết. Số tiền chiếm đoạt được, Long tiêu xài cá nhân.

Biết mình bị lừa, ngày 20/12, chị B. trình báo cho cơ quan công an.

Một ngày sau, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hà Tĩnh tìm ra danh tính của đối tượng gây án. Tuy nhiên, đây không phải một người phụ nữ mang tên Ngô Huyền Trang như bị hại nhầm tưởng mà đó là Hoàng Đức Long.

Long khai nhận hành vi phạm tội như trên. Cảnh sát đã thu giữ 2 điện thoại di động cùng một thẻ ngân hàng của đối tượng.

Cảnh sát đang điều tra mở rộng vụ án để xác định thêm các bị hại trên cả nước.