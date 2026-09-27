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Tạm giữ đối tượng đánh người khác gãy xương mũi, gò má vì bị quệt vào chân

Chủ Nhật, 09:05, 27/09/2026
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Cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự đối tượng có hành vi đánh người khác gãy xương mũi, gò má... vì bị quệt vào chân lúc đang di chuyển đồ trong nhà.

Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự một đối tượng để làm rõ hành vi đánh người đàn ông đang bê hàng vào nhà.

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin kèm đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang bê hàng vào trong nhà thì vô tình quệt vào chân một nam giới đang nằm dưới đất.

tam giu doi tuong danh nguoi khac gay xuong mui, go ma vi bi quet vao chan hinh anh 1
Cảnh nghi phạm đấm vào mặt nam nhân viên. Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, người này đứng dậy, nói “đây là lần thứ hai” rồi có hành vi đánh vào mặt người đàn ông đang bê đồ. Vụ việc được cho là xảy ra ngày 23/9.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, nạn nhân sau đó đi khám và được xác định bị gãy xương mũi, gãy xương gò má và tổn thương mắt trái.

Sự việc sau đó được trình báo Công an phường Yên Hòa. Sau khi thông tin và đoạn clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an phường Yên Hòa đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Hà/Tiền Phong
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