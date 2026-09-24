Tạm giữ hình sự đối tượng say xỉn, đập nát hai gương xe ô tô tại Hà Nội

Tối ngày 21/9, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q (sinh năm 1999; trú tại Thôn Vạn Đồn, xã Đông Thụy Anh, Hưng Yên) về việc xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông xảy ra hồi 15h30' cùng ngày tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, khiến xe ô tô của anh Q. bị hư hại kính và gương chiếu hậu.

Nguyễn Đồng Công tại cơ quan công an.

Qua xác minh, Công an phường nhanh chóng xác định Nguyễn Đồng Công (sinh năm 1991; trú tại Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) liên quan vụ việc và triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Xuân Đỉnh đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đồng Công để phục vụ điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng, quy định tại khoản 1, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện clip thể hiện hình ảnh Nguyễn Đồng Công lớn tiếng đe dọa một tài xế ngồi trên xe ô tô và thách thức người này ra khỏi xe. Khi tài xế cố thủ trong xe, Nguyễn Đồng Công đã dùng tay đập phá, làm vỡ hai gương chiếu hậu của xe ô tô. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng tay đập mạnh vào kính xe khiến bản thân chảy máu.