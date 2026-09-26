Tạm giữ hình sự tài xế xe Lexus trong vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo Cục CSGT, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điện, người điều khiển ô tô Lexus biển số 30L-268.XX, để điều tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Tài xế này được xác định có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, gây cản trở phương tiện lưu thông và liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra sau đó.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước đó, vào khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô, gồm một xe khách và hai xe con. Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, mặt đường trơn. Xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào hai xe con đang dừng phía trước. Qua xác minh nhanh tại hiện trường, kết hợp dữ liệu từ camera hành trình trên xe con biển số 29E-303.XX, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) phát hiện trước thời điểm xảy ra tai nạn có một ô tô Lexus biển số 30L-268.XX xuất hiện trên tuyến cao tốc.

Theo cơ quan chức năng, chiếc Lexus có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc, tại làn đường sát dải phân cách giữa đường, gây cản trở đối với xe con biển số 29E-303.XX.

Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Cục CSGT xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên để tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Việc tạm giữ hình sự tài xế Lexus được thực hiện nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi của người điều khiển phương tiện và các tình tiết liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.