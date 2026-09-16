Tạm giữ hơn 40.000 sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại TP HCM

Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 13, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định trên 2 tỷ đồng.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra 7 tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, trưng bày và kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tang vật bị tạm giữ gồm hơn 40.000 sản phẩm quần áo, giày dép, nước xả vải và nhiều mặt hàng khác. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định trên 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các vụ việc được phát hiện có một cơ sở sản xuất 3.782 đôi dép thành phẩm mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu TOMMY HILFIGER, VANS và SKECHERS. Số hàng hóa này được xác định có trị giá trên 2 tỷ đồng.

Phát hiện có một cơ sở sản xuất 3.782 đôi dép thành phẩm mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu

Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Đội Quản lý thị trường số 13 đã chuyển hồ sơ cùng tang vật đến cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, tổng số tiền xử phạt, thu nộp từ các vụ vi phạm do Đội Quản lý thị trường số 13 phát hiện đã vượt 400 triệu đồng, cao hơn chỉ tiêu được giao.

Thủ đoạn được xác định là lợi dụng thương mại điện tử để buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 13 sẽ tiếp tục tập trung xử lý các vụ việc lợi dụng thương mại điện tử để buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.