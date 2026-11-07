Tạm giữ gã xe ôm "sàm sỡ" người phụ nữ lớn tuổi trước cổng bệnh viện Bạch Mai

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (SN 1977, trú xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ về hành vi Làm nhục người khác. Liễu Văn Thị là đối tượng xuất hiện trong clip sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội) gây bức xúc trên mạng xã hội.

Đối tượng Liễu Văn Thị. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo điều tra, chiều 5/11, bà T. (65 tuổi, Ninh Bình) đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai về. Sau khi ra khỏi bệnh viện, bà T. đi bộ ra khu vực điểm chờ xe bus gần cổng bệnh viện để đón xe đến Bến xe Giáp Bát.

Lúc này, bà T. gặp Liễu Văn Thị, làm nghề xe ôm chở khách. Do Thị và bà T. đã quen biết nhau từ trước, Thị hỏi bà T. đi đâu. Khi biết bà T. đang chờ xe buýt để về Bến xe Giáp Bát, Thị đi đến phía sau ôm người phụ nữ này.

Sau đó, Liễu Văn Thị dùng tay sàm sỡ nạn nhân. Hành vi này bị một số người dân chứng kiến, quay clip lại. Sau khi thực hiện hành vi, Liễu Văn Thị đã buông bà T. ra để nạn nhân lên xe bus.

Clip hành vi của Liễu Văn Thị đã bị một số người dân chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người xem bức xúc. Tại cơ quan công an, Thị khai thực hiện hành vi với ý định "trêu đùa". Tuy nhiên, bà T. cho biết Thị đã có hành vi sàm sỡ và đề nghị xử lý nghiêm đối tượng.

Công an thành phố (TP) Hà Nội khuyến cáo người dân cần tôn trọng danh dự, nhân phẩm, thân thể và quyền riêng tư của người khác; tuyệt đối không có các hành vi sàm sỡ người khác dưới bất kể lý do nào, kể cả với mục đích “trêu đùa”.