Ngày 28/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự T.X.N. (SN 1972, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 16/11/2026, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Sóc Sơn và Vĩnh Thanh.

Khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực gần cổng Trường THPT Lạc Long Quân, xã Sóc Sơn, tổ công tác dừng kiểm tra xe mô tô do anh N.V.S. (SN 1986, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) điều khiển, lưu thông trên đường Phù Đồng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh S. không có nồng độ cồn nên cho phép tiếp tục tham gia giao thông.

Đối tượng T.X.N. tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 21h cùng ngày, T.X.N. đi xe đạp đến khu vực chốt kiểm soát, dùng lời lẽ đe dọa, cho rằng tổ công tác nhận tiền của người vi phạm nhưng không đưa ra được bằng chứng. Sau đó, N. yêu cầu cán bộ CSGT đưa 180 triệu đồng để không tiếp tục tố giác.

Những ngày tiếp theo, N. liên tục gây sức ép, lấy lý do đã làm đơn tố giác hành vi của cán bộ CSGT để yêu cầu đưa tiền.

Trước sự việc này, đồng chí Đ.V.H., Tổ trưởng tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị. Phòng CSGT sau đó chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội xác minh, xử lý vụ việc.

Chiều tối 25/11/2026, tại đường Núi Đôi, xã Sóc Sơn, T.X.N. hẹn gặp đồng chí H. để nhận trước số tiền 80 triệu đồng. Tại đây, đối tượng bị tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang, đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.