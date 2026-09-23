English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, thu giữ súng và hung khí nguy hiểm

Thứ Tư, 21:27, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hùng Hậu (sinh năm1977, cư trú khóm Tây An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Được biết, Hậu là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Giết người” và “Cướp giật tài sản” chưa được xoá án tích lại tiếp tục phạm tội.

bat doi tuong cho vay nang lai, thu giu sung va hung khi nguy hiem hinh anh 1
Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Trần Hùng Hậu

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xác định Trần Hùng Hậu cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, có dấu hiệu tụ tập, sử dụng hung khí nguy hiểm để đòi nợ, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 15/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Thới tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở (nhà thuê) của Hậu tại khu vực tổ 16, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, phát hiện thu giữ: 1 khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay cùng 6 viên đạn quân dụng, 4 cây dao tự chế, 1 cây dao gấp, 1 cây xâm gạo tự chế, 4 gậy ba khúc, 1 bình xịt hơi cay, 4 cuốn sổ, 2 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

bat doi tuong cho vay nang lai, thu giu sung va hung khi nguy hiem hinh anh 2
Trần Hùng Hậu khai nhận tại Cơ quan Công an

Trong quá trình điều tra xác định, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” trở về địa phương, do không có nghề nghiệp, nhận thấy một số người dân trên địa bàn phường Mỹ Thới có nhu cầu cần vốn làm ăn, trang trải cuộc sống nên Hậu tổ chức cho vay tiền để lấy lãi. Bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền, với lãi suất dao động từ 01% đến 02%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm, số tiền cho vay khoảng từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài việc trực tiếp đi thu tiền người vay hàng ngày, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi của những người vay tiền của Hậu.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

truy-na_1.jpg

Công an Hải Phòng bắt giữ đối tượng truy nã

VOV.VN - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ một đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, quốc tịch Trung Quốc; đồng thời vận động thành công một đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cướp tài sản” ra đầu thú sau gần 10 tháng lẩn trốn.

Phạm Hải-CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền “đáo hạn ngân hàng”
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền “đáo hạn ngân hàng”

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy (sinh năm 1999, trú xã Tiên Phước) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền “đáo hạn ngân hàng”

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền “đáo hạn ngân hàng”

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đặng Duy (sinh năm 1999, trú xã Tiên Phước) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nóng 24h ngày 18/9: Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông
Nóng 24h ngày 18/9: Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

VOV.VN - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Sang (SN 1983, trú xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Nóng 24h ngày 18/9: Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

Nóng 24h ngày 18/9: Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

VOV.VN - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Sang (SN 1983, trú xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông
Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

VOV.VN - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1983), cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang về tội “Giết người”.‎

Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

Bắt tạm giam đối tượng dùng xăng đốt vợ cũ do ghen tuông

VOV.VN - Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1983), cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang về tội “Giết người”.‎

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật