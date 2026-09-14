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Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Thứ Hai, 19:03, 14/09/2026
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VOV.VN - Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, sau khi nhóm này dùng gậy tuýp sắt, hung khí tự chế đuổi đánh nạn nhân và người dân xung quanh tại xã Thượng Phúc, khiến 3 người bị thương.

Ngày 14/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Thượng Phúc đã khởi tố 5 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an xã Thượng Phúc tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng tại xóm Triều Đông, thôn Triều Phú, xã Thượng Phúc, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã nhanh chóng triển khai xác minh, làm rõ diễn biến và các đối tượng liên quan.

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Các đối tượng bị khởi tố vì hành vi Gây rối trật tự công cộng (từ trái qua phải Nguyễn Công Thành, Nguyễn Tấn Hội, Trần Nhật Sơn, Nguyễn Lam Trường, Trần Thanh Hưng)

Theo thông tin từ cơ quan công an, các đối tượng Trần Nhật Sơn (sinh năm 2004), Trần Thanh Hưng (sinh năm 2002), Nguyễn Tấn Hội cùng ở Đắk Lắk và một số công nhân xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau với Lê Mạnh Hùng (sinh năm 2002, trú tại thôn Triều Phú).

Sau đó, nhóm Sơn quay lại, sử dụng gậy tuýp sắt, thanh sắt, gậy tre, hung khí tự chế và các vật dụng khác đuổi đánh Hùng và những người liên quan. Một số người dân đứng xem cũng bị ảnh hưởng, trong đó 3 người bị thương, phải đến bệnh viện khám, điều trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Sơn, Nguyễn Tấn Hội, Nguyễn Lam Trường, Trần Thanh Hưng và Nguyễn Công Thành về tội "Gây rối trật tự công cộng" được quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Danh Thiết/VOV.VN
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