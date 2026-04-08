Xuất hiện clip thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi ở Gia Lai

Thứ Tư, 13:05, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị nam thanh niên liên tục chửi bới, nhổ nước bọt và hành hung ngay trong quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai gây phẫn nộ trong dư luận.

Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ việc xảy ra khoảng 4h30 ngày 7/4 tại một quán ăn trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai). Thời điểm này, một nam thanh niên (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ 61 tuổi.

xuat hien clip thanh nien hanh hung nguoi phu nu lon tuoi o gia lai hinh anh 1
Người phụ nữ lớn tuổi bị nam thanh niên đánh

Trong lúc cãi vã, người này đã bê ghế nhựa ném, nhổ nước bọt, chửi bới và liên tiếp đánh vào đầu, cơ thể nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi người đi cùng can ngăn.

Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Đáng chú ý, tài khoản được cho là của nam thanh niên còn đăng nội dung thách thức, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do người phụ nữ phục vụ có thái độ không tôn trọng khách hàng.

Không chỉ vậy, người này còn đăng tải nội dung mang tính thách thức: "Muốn buôn bán tiếp thì đừng có ý kiến, còn không tôi cho dẹp quán luôn".

Bài đăng trên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" lần nữa. Nhiều ý kiến cho rằng nam thanh niên không những không nhận sai mà còn có thái độ thách thức nên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm.

xuat hien clip thanh nien hanh hung nguoi phu nu lon tuoi o gia lai hinh anh 2
Tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" – được cư dân mạng cho là nam thanh niên có hành vi chửi bới, đánh một phụ nữ lớn tuổi trong quán ăn khuya ở Gia Lai – bất ngờ đăng tải trạng thái với nội dung khiến nhiều người "sốc"

Theo cơ quan công an, nạn nhân bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định. Công an phường Quy Nhơn Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

 

Theo Trần Hoàn/Vietnamnet
Tag: hành hung hành vi côn đồ gia lai thanh niên hành hung phụ nữ lớn tuối
Công an vào cuộc vụ vượt gác chắn hành hung 2 nhân viên đường sắt
Công an vào cuộc vụ vượt gác chắn hành hung 2 nhân viên đường sắt

Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Xác minh hành vi hành hung 2 nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng
Xác minh hành vi hành hung 2 nhân viên gác chắn tàu ở Đà Nẵng

VOV.VN - Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang làm rõ thông tin vụ việc nhân viên gác chắn tàu bị 2 người phụ nữ hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân.

Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội
Truy nã nhân viên quán karaoke hành hung khách ở Hà Nội

VOV.VN - Vi Văn Thuận (26 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên quán karaoke ở phường Phú Lương, TP Hà Nội) bị truy nã để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội phải bồi thường thêm tiền
Bị cáo hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư tại Hà Nội phải bồi thường thêm tiền

VOV.VN - HĐXX cấp phúc thẩm buộc bị cáo Đặng Chí Thành phải bồi thường thêm cho nạn nhân, đồng thời, tuyên y án 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Rượt đuổi, hành hung người mua sầu riêng vì tưởng quỵt tiền
Rượt đuổi, hành hung người mua sầu riêng vì tưởng quỵt tiền

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại xã Ngũ Hiệp.

