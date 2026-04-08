Xuất hiện clip thanh niên hành hung người phụ nữ lớn tuổi ở Gia Lai

Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ việc xảy ra khoảng 4h30 ngày 7/4 tại một quán ăn trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai). Thời điểm này, một nam thanh niên (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn với nữ nhân viên phục vụ 61 tuổi.

Người phụ nữ lớn tuổi bị nam thanh niên đánh

Trong lúc cãi vã, người này đã bê ghế nhựa ném, nhổ nước bọt, chửi bới và liên tiếp đánh vào đầu, cơ thể nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi người đi cùng can ngăn.

Clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Đáng chú ý, tài khoản được cho là của nam thanh niên còn đăng nội dung thách thức, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Tài khoản Facebook có tên "Đinh Bàng" cho rằng nguyên nhân dẫn đến hành động trên là do người phụ nữ phục vụ có thái độ không tôn trọng khách hàng.

Không chỉ vậy, người này còn đăng tải nội dung mang tính thách thức: "Muốn buôn bán tiếp thì đừng có ý kiến, còn không tôi cho dẹp quán luôn".

Bài đăng trên nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" lần nữa. Nhiều ý kiến cho rằng nam thanh niên không những không nhận sai mà còn có thái độ thách thức nên đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý nghiêm.

Theo cơ quan công an, nạn nhân bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định. Công an phường Quy Nhơn Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.