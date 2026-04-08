Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù

Thứ Tư, 21:43, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, Trang thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Kết quả định giá 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường thiệt hại.

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trang từng làm kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn L (Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh) từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024, sau đó nghỉ việc và làm nghề tự do. Trong thời gian làm việc, Trang từng nhận thuê xe ô tô tự lái giúp một số người Trung Quốc, từ đó quen biết việc thuê xe và các giấy tờ liên quan.

thue 34 xe o to dem cam co, nguoi phu nu o bac ninh linh an 26 nam tu hinh anh 1
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang tại phiên toà

Từ thực tế có một số công nhân có nhu cầu vay tiền, Trang nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền cho vay lại và chi tiêu cá nhân. Khi thuê xe, Trang đưa ra thông tin gian dối về mục đích sử dụng như đưa đón công nhân, cán bộ công ty nhằm tạo sự tin tưởng cho chủ xe.

Trong khoảng thời gian từ 23/11/2023 đến 15/10/2024, Trang thuê tổng cộng 34 xe ô tô của 6 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Do bên nhận cầm cố yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ gốc, nhất là Giấy chứng nhận đăng ký xe, Trang lên mạng tìm dịch vụ làm giả giấy tờ. Thông qua Facebook, Trang liên hệ với một người tên Quân (không rõ lai lịch), thỏa thuận giá 2 triệu đồng/bộ giấy tờ giả. Khi cần, Trang chụp ảnh giấy tờ xe gửi để làm giả.

Sau khi có giấy đăng ký xe giả, Trang mang xe đi cầm cố để vay tiền, sử dụng một phần cho công nhân vay lại, còn lại chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng. Đáng chú ý, không chỉ lừa đảo của người ngoài, Trang còn mượn xe ô tô Mazda CX-5 của bố đẻ rồi mang đi cầm cố. Số tiền có được, ban đầu Trang sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, sinh hoạt gia đình; về sau dùng để trả lãi vay, tiền thuê xe và tiếp tục chi tiêu, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi đến hạn trả xe, các chủ xe yêu cầu nhưng Trang tìm cách trì hoãn, không trả. Ngày 22/10/2024, Trang đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, Trang thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Kết quả định giá 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường thiệt hại. Bị cáo không thành khẩn khai báo, nhiều lần thay đổi lời khai, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Trang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt 26 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định, lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ.

Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh lừa đảo chiếm đoạt tài sản cầm đồ
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố
Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

Công an Bắc Ninh triệu tập 25 đối tượng lạng lách, đánh võng đua xe trên phố

VOV.VN - Ngày 8/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đến 25 đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa
Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa

Làm giả tài liệu, Bắc Ninh khởi tố giám đốc và bác sĩ phòng khám đa khoa

VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can, về tội danh “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” trong lĩnh vực y tế, quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán "thiên thạch" giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân bằng hành vi dàn dựng giao dịch tâm linh.

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Bắt nhóm lừa bán thiên thạch giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán "thiên thạch" giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân bằng hành vi dàn dựng giao dịch tâm linh.

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh
Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

Khởi tố nhóm làm giả tài liệu để mua nhà ở xã hội ở Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

