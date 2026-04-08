Thuê 34 xe ô tô đem cầm cố, người phụ nữ ở Bắc Ninh lĩnh án 26 năm tù

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1991, trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trang từng làm kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn L (Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Hạp Lĩnh) từ tháng 10/2023 đến tháng 9/2024, sau đó nghỉ việc và làm nghề tự do. Trong thời gian làm việc, Trang từng nhận thuê xe ô tô tự lái giúp một số người Trung Quốc, từ đó quen biết việc thuê xe và các giấy tờ liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang tại phiên toà

Từ thực tế có một số công nhân có nhu cầu vay tiền, Trang nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền cho vay lại và chi tiêu cá nhân. Khi thuê xe, Trang đưa ra thông tin gian dối về mục đích sử dụng như đưa đón công nhân, cán bộ công ty nhằm tạo sự tin tưởng cho chủ xe.

Trong khoảng thời gian từ 23/11/2023 đến 15/10/2024, Trang thuê tổng cộng 34 xe ô tô của 6 người trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Do bên nhận cầm cố yêu cầu phải có đầy đủ giấy tờ gốc, nhất là Giấy chứng nhận đăng ký xe, Trang lên mạng tìm dịch vụ làm giả giấy tờ. Thông qua Facebook, Trang liên hệ với một người tên Quân (không rõ lai lịch), thỏa thuận giá 2 triệu đồng/bộ giấy tờ giả. Khi cần, Trang chụp ảnh giấy tờ xe gửi để làm giả.

Sau khi có giấy đăng ký xe giả, Trang mang xe đi cầm cố để vay tiền, sử dụng một phần cho công nhân vay lại, còn lại chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt là hơn 11 tỷ đồng. Đáng chú ý, không chỉ lừa đảo của người ngoài, Trang còn mượn xe ô tô Mazda CX-5 của bố đẻ rồi mang đi cầm cố. Số tiền có được, ban đầu Trang sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, sinh hoạt gia đình; về sau dùng để trả lãi vay, tiền thuê xe và tiếp tục chi tiêu, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Khi đến hạn trả xe, các chủ xe yêu cầu nhưng Trang tìm cách trì hoãn, không trả. Ngày 22/10/2024, Trang đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định, Trang thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, thuộc tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 lần trở lên”. Kết quả định giá 34 xe ô tô có tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Đến thời điểm xét xử, bị cáo chưa bồi thường thiệt hại. Bị cáo không thành khẩn khai báo, nhiều lần thay đổi lời khai, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án.

Căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Trang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt 26 năm tù. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.