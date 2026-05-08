  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tạm giữ khẩn cấp người đàn ông đánh con riêng của vợ ở TP.HCM

Thứ Sáu, 09:54, 08/05/2026
VOV.VN - Sáng 8/5, Công an TP.HCM cho biết đã tạm giữ khẩn cấp người đàn ông nhiều lần đánh đập con riêng của vợ, sau khi clip bạo hành bị lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đánh con riêng của vợ ở TP.HCM. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (SN 1992, ngụ phường Dĩ An thuộc Bình Dương cũ) để điều tra về hành vi "hành hạ người khác".

Trước đó, qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt tại một căn nhà trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM thi hành lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc. (Ảnh: CACC)

Ngay sau đó, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vào cuộc xác minh và xác định vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 4/5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Theo điều tra ban đầu, khi đi về nhà và thấy cháu T. đang ngủ ở phòng khách, Quốc chửi mắng vì cho rằng cháu không về nhà buổi trưa sau khi thi học kỳ ở trường xong. Dù cháu T. giải thích sau giờ thi có qua nhà bạn chơi, Quốc vẫn lớn tiếng rồi lao tới đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu và mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai cùa Quốc. (Ảnh: CACC)

Sau khi bị đánh, cháu T. bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại. Nhận được điện thoại từ con trai, bà L.T.K.L., mẹ ruột cháu T., mới biết sự việc.

Qua làm việc, công an xác định Quốc sống chung như vợ chồng với bà L., còn cháu T. là con riêng của bà. Mẹ cháu T. cũng khai thêm, Quốc nhiều lần say xỉn, đánh đập cả hai mẹ con.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Bé 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Hà Nội: Khởi tố người mẹ
VOV.VN - Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người, liên quan vụ bé 4 tuổi bị tử vong do bạo hành.

Nóng 24h ngày 8/5: Khởi tố cặp vợ chồng hờ bạo hành bé gái dẫn đến tử vong
VOV.VN - Ngày 7/5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (SN 2006, quê Bắc Quang) về tội Giết người. Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, quê Thanh Lâm) cùng về tội danh này. Nạn nhân là cháu B.T.H. (SN 2022), con ruột của Tâm.

Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ em, Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo đường dây nóng 24/7
VOV.VN - Bộ Y tế có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ trong phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

