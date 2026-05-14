TAND Tối cao giải đáp vướng mắc khi xét xử liên quan nồng độ cồn

Trong đó, có nhiều nội dung TAND Tối cao giải đáp sau khi tòa án cấp dưới nêu các vướng mắc trong quá trình xét xử.

Một nội dung đáng chú ý là việc áp dụng tình tiết “trong tình trạng có sử dụng rượu, bia” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS (Tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Theo tình huống được nêu, bị cáo thực hiện hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai trước khi tham gia giao thông không uống rượu, bia. Tuy nhiên, kết quả giám định xác định nồng độ cồn trong máu của bị cáo là 0,282mg/100ml (không xác định nồng độ cồn do nguyên nhân nào).

Khi đó, câu hỏi đặt ra là: Trường hợp này có áp dụng tình tiết “trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định...” tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS đối với bị cáo không?

Theo TAND Tối cao, để áp dụng tình tiết này thì kết luận giám định phải xác định rõ nồng độ cồn trong máu là do sử dụng rượu, bia hoặc có căn cứ khác chứng minh người phạm tội đã sử dụng rượu, bia. Trường hợp không có căn cứ xác định người phạm tội đã sử dụng rượu, bia thì không áp dụng tình tiết này.