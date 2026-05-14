  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TAND Tối cao giải đáp vướng mắc khi xét xử liên quan nồng độ cồn

Thứ Năm, 11:16, 14/05/2026
VOV.VN - TAND Tối cao vừa ban hành Công văn số 250, thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử, trong đó có tình huống liên quan nồng độ cồn.

Trong đó, có nhiều nội dung TAND Tối cao giải đáp sau khi tòa án cấp dưới nêu các vướng mắc trong quá trình xét xử.

Một nội dung đáng chú ý là việc áp dụng tình tiết “trong tình trạng có sử dụng rượu, bia” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS (Tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ).

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện. (Ảnh minh họa: Văn Ngân)

Theo tình huống được nêu, bị cáo thực hiện hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai trước khi tham gia giao thông không uống rượu, bia. Tuy nhiên, kết quả giám định xác định nồng độ cồn trong máu của bị cáo là 0,282mg/100ml (không xác định nồng độ cồn do nguyên nhân nào).

Khi đó, câu hỏi đặt ra là: Trường hợp này có áp dụng tình tiết “trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định...” tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS đối với bị cáo không?

Theo TAND Tối cao, để áp dụng tình tiết này thì kết luận giám định phải xác định rõ nồng độ cồn trong máu là do sử dụng rượu, bia hoặc có căn cứ khác chứng minh người phạm tội đã sử dụng rượu, bia. Trường hợp không có căn cứ xác định người phạm tội đã sử dụng rượu, bia thì không áp dụng tình tiết này.

Trọng Phú/VOV.VN
Từ ngày 15/5/2026, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng
Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30/3/2026 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026. Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá.

Con rể nằm trên nắp capo ô tô do bố vợ lái: Khởi tố cả hai

VOV.VN - Do mâu thuẫn việc mượn xe, Lê Đình Quang nằm lên nằm trên nắp capo ô tô do ông Linh cầm lái đang chạy trên đường, kết quả, cả Quang và bố vợ đều bị khởi tố.

Nóng 24h: Bạn gái Bùi Đình Khánh đặt xe taxi giúp đối tượng bỏ trốn

VOV.VN - Triệu Thị Hoài Thương biết bạn trai là Bùi Đình Khánh thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đón Khánh.

