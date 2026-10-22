Tàu nước ngoài va chạm gây hư hỏng cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi về việc bắt giữ tàu biển AQUACHARM.

Tàu AQUACHARM mang quốc tịch Quần đảo Marshall, thuộc sở hữu của Công ty WEALTH LINE INC, quốc tịch Panama. Đại lý tàu là Công ty Cổ phần Hàng hải S&A.

Tàu AQUACHARM bị hư hỏng sau va chạm với cầu cảng.

Trong thời gian bị bắt giữ, tàu AQUACHARM không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi. Tàu phải được neo đậu đúng vị trí được chỉ định, duy trì đầy đủ thuyền viên, tổ chức trực ca theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các bên liên quan chấp hành quyết định của tòa án và thông báo nêu trên.

Thông báo được gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tòa án nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi cùng các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất để phối hợp thực hiện.

Theo báo cáo ban đầu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày 18/10, tàu AQUACHARM, quốc tịch Marshall Islands xảy ra va chạm khi di chuyển vào khu vực bến số 10, Cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất. Tàu có hành trình từ Australia về Quảng Ngãi, chở hơn 170.000 tấn quặng sắt. Trên tàu có 22 thuyền viên người nước ngoài do ông Lee Sanghwa, quốc tịch Hàn Quốc làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, có dấu hiệu sạt cả mạn trái và mạn phải. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không bị chìm, chưa ghi nhận tình trạng tràn dầu, toàn bộ thuyền viên an toàn. Thiệt hại đối với cầu cảng đang được các đơn vị chuyên môn đánh giá.

Theo văn bản của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng số 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tàu AQUACHARM va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí xảy ra va chạm là phần nối dài cầu cảng số 10 và số 11, dài khoảng 50 mét, chưa đưa vào khai thác sử dụng.