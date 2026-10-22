English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu nước ngoài va chạm gây hư hỏng cầu cảng Dung Quất bị bắt giữ

Thứ Năm, 17:49, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi vừa thông báo thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển AQUACHARM theo quyết định của Tòa án nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi.

Ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg về việc thực hiện Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi về việc bắt giữ tàu biển AQUACHARM.

Tàu AQUACHARM mang quốc tịch Quần đảo Marshall, thuộc sở hữu của Công ty WEALTH LINE INC, quốc tịch Panama. Đại lý tàu là Công ty Cổ phần Hàng hải S&A.

tau nuoc ngoai va cham gay hu hong cau cang dung quat bi bat giu hinh anh 1
Tàu AQUACHARM bị hư hỏng sau va chạm với cầu cảng.

Trong thời gian bị bắt giữ, tàu AQUACHARM không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi. Tàu phải được neo đậu đúng vị trí được chỉ định, duy trì đầy đủ thuyền viên, tổ chức trực ca theo quy định của pháp luật; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các bên liên quan chấp hành quyết định của tòa án và thông báo nêu trên.

Thông báo được gửi đến UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tòa án nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi cùng các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất để phối hợp thực hiện.

Theo báo cáo ban đầu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, ngày 18/10, tàu AQUACHARM, quốc tịch Marshall Islands xảy ra va chạm khi di chuyển vào khu vực bến số 10, Cảng chuyên dùng Hòa Phát Dung Quất. Tàu có hành trình từ Australia về Quảng Ngãi, chở hơn 170.000 tấn quặng sắt. Trên tàu có 22 thuyền viên người nước ngoài do ông Lee Sanghwa, quốc tịch Hàn Quốc làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, có dấu hiệu sạt cả mạn trái và mạn phải. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không bị chìm, chưa ghi nhận tình trạng tràn dầu, toàn bộ thuyền viên an toàn. Thiệt hại đối với cầu cảng đang được các đơn vị chuyên môn đánh giá.

Theo văn bản của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng số 10 thuộc Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, tàu AQUACHARM va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí xảy ra va chạm là phần nối dài cầu cảng số 10 và số 11, dài khoảng 50 mét, chưa đưa vào khai thác sử dụng.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá
Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

Bắt giữ bị can vụ hiếp dâm ở Vĩnh Long khi đang lẩn trốn trên tàu cá

VOV.VN - Ngày 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ, bị khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm”, khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu
Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu

VOV.VN - Chiều 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu D.O.

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu

Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép 130.000 lít dầu

VOV.VN - Chiều 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 1 tàu vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu D.O.

Hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển tại Đà Nẵng
Hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng Công ty Sông Thu (doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức hạ thủy Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển Đà Nẵng 01 tại thành phố Đà Nẵng

Hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển tại Đà Nẵng

Hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển tại Đà Nẵng

VOV.VN - Tổng Công ty Sông Thu (doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) vừa phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức hạ thủy Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển Đà Nẵng 01 tại thành phố Đà Nẵng

 
ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật