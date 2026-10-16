Hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển tại Đà Nẵng

Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, cửa biển Đà Nẵng 01 (ký hiệu ST-288) là phương tiện chuyên dụng phục vụ chữa cháy tại các cảng, khu neo đậu, tàu thuyền và công trình ven sông, ven biển; thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nghi thức hạ thủy tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tàu ST-288 được thiết kế với thân vỏ bằng hợp kim nhôm, tàu dài 29,6m, rộng 7,1m. Tàu được trang bị 2 máy chính, mỗi máy công suất 1.650 mã lực, tốc độ lớn nhất theo thiết kế 22 hải lý/giờ. Tàu được bố trí 8 thuyền viên và 10 cán bộ, hoạt động tại vùng sông, cửa biển và vùng biển theo cấp tàu biển hạn chế III.

Điểm nổi bật của tàu là hệ thống chữa cháy gồm 2 tổ bơm độc lập, lưu lượng thiết kế mỗi tổ bơm 1.450 mét khối/giờ, 5 súng phun nước và bọt chữa cháy bố trí ở mũi, trên cabin và sau lái. Tàu còn có các họng tiếp nước lên bờ, sàn cứu nạn phía đuôi, xuồng công tác và cẩu hỗ trợ cứu nạn.

Tàu được trang bị 2 máy chính, mỗi máy công suất 1.650 mã lực, tốc độ lớn nhất theo thiết kế 22 hải lý/giờ.

Việc tạ thủy Tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ STT-288 là dấu mốc quan trọng, chuyển con tàu từ giai đoạn thi công trên triền sang hoàn thiện và thử nghiệm dưới nước. Tổng công ty Sông Thu tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện chặt chẽ các phần việc còn lại để sớm đưa tàu ST-288 vào thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Đà Nẵng.