Xử phạt nhóm người mặc phản cảm, nhảy múa tại khu di tích lịch sử ở Thái Nguyên

Chủ Nhật, 14:09, 03/05/2026
VOV.VN -  Công an xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người có hành vi gây mất trật tự tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đại Phúc phát hiện vào các ngày 15, 16/4, tài khoản Facebook “Mây Nguyễn” đăng tải 3 bài viết, video ghi lại cảnh một nhóm gồm 7 công dân có hành vi tụ tập, mở nhạc lớn, nhảy múa và thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự công cộng tại khu vực Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7 thuộc xóm Bàn Cờ, xã Đại Phúc.

Trong đó, có một số trường hợp mặc phản cảm, hành vi thiếu phù hợp với không gian trang nghiêm của di tích. Công an xã đã chỉ đạo xác minh làm rõ, kết quả xác định nhóm người nêu trên gồm 7 công dân trú tại xã Đại Phúc.

xu phat nhom nguoi mac phan cam, nhay mua tai khu di tich lich su o thai nguyen hinh anh 1
Công an xã Đại Phúc, Thái Nguyên xử phạt các công dân về về hành vi gây mất trật tự tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27/7

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Đại Phúc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 7 trường hợp. Trong đó, 1 người bị xử phạt về các hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” và hành vi “gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác”. Tổng mức phạt 8.250.000 đồng

6 người còn lại bị xử lý hành chính về hành vi “gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những nơi công cộng khác” với mức phạt tiền 750.000đ/người.  

CTV Ánh Ngọc - Công Luận/VOV-Đông Bắc
Lợi dụng sơ hở, thanh niên 9X trộm tiền tại bãi đỗ xe của bệnh viện ở Hưng Yên

Truy bắt kẻ gian táo tợn rút hung khí chống trả chủ nhà ở Lâm Đồng

