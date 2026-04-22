Phát hiện và tạm giữ 15 phôi cây muội hồng không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 21/4, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một số đối tượng vận chuyển gốc cây giống (loại cây muội hồng) đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Cẩm Thạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh làm rõ.

Số phôi cây muội hồng ký gửi tại điểm Bưu điện xã Cẩm Thạch được lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ để xác minh làm rõ. (Ảnh: CATH)

Quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện có 15 phôi cây muội hồng với kích thước đường kính từ 2-5cm, chiều dài dao động từ 0,3-1,5m. Tình trạng, tất cả số cây này không có rễ, không có lá, thân đã khô héo (tổng trọng lượng là 81,5kg). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số phôi cây nêu trên đều không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi lập biên bản sự việc, Công an xã Cẩm Thạch và Hạt Kiểm lâm đã tiến hành các thủ tục quy trữ, niêm phong và vận chuyển toàn bộ số phôi Muội hồng nói trên về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo: Đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh, tuyệt đối không khai thác, vận chuyển, mua bán hoặc ký gửi các loại lâm sản, cây giống không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp. Hành vi tự ý khai thác các loài cây rừng để làm cây cảnh, phôi giống khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các đơn vị vận chuyển, bưu chính, cần nâng cao cảnh giác, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ nguồn gốc hàng hóa trước khi tiếp nhận ký gửi, đặc biệt là các mặt hàng liên quan đến thực vật, lâm sản để tránh bị lợi dụng làm kẽ hở cho việc tiêu thụ hàng lậu.

Để bảo vệ các loại lâm sản và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, đề nghị người dân phát huy tinh thần tố giác tội phạm. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn khai thác, vận chuyển, tập kết lâm sản trái phép, người dân cần báo ngay cho công an xã hoặc cơ quan kiểm lâm gần nhất để kịp thời ngăn chặn, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.