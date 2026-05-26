English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy, thu giữ nhiều vũ khí

Thứ Ba, 16:04, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đối tượng Sộng Khua Xa được xác định cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1/2026.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Sộng Khua Xa (sinh năm 1953, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 201 viên hồng phiến, hơn 24 gam nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, 1 ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều vật chứng khác.

bat giu doi tuong cam dau duong day mua ban ma tuy, thu giu nhieu vu khi hinh anh 1
Đối tượng Sộng Khua Xa cùng tang vật tại cơ quan công an

Được biết, Sộng Khua Xa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1/2026, với đối tượng bị bắt quả tang là Hờ Bả Lộng, sinh năm 1988, trú tại bản Kéo Co, xã Mường Hung, tang vật thu giữ hơn 113 gam hồng phiến.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp Lậu Thị Dê, sinh năm 1992 (vợ Lộng); Cầm Văn Hải, sinh năm 1988 (thường trú tại Sơn La); Trần Lê Sơn, sinh năm 1980 (thường trú tại Quảng Ninh); Lê Minh Dương, sinh năm 1985 và Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1980 (cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa), thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp gồm Methamphetamine, Heroin, Ketamine và MDMA.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

CTV Trung Hiếu/VOV-Tây Bắc
Tag: ma túy Sơn La vũ khí công an tỉnh Sơn La vũ khí quân dụng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo
Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo

VOV.VN - Sau khi nhận 250 triệu đồng trong năm 2024, Vũ Văn Tú (khi đó là Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên án treo cho bị cáo theo thỏa thuận.

Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo

Truy tố cựu thẩm phán nhận hàng trăm triệu đồng để tuyên "án treo" cho bị cáo

VOV.VN - Sau khi nhận 250 triệu đồng trong năm 2024, Vũ Văn Tú (khi đó là Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên án treo cho bị cáo theo thỏa thuận.

Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh án 56 năm tù
Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh án 56 năm tù

VOV.VN - Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng Phòng giao dịch Trà Bá, chi nhanh Vietcombank Gia Lai.

Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh án 56 năm tù

Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai lĩnh án 56 năm tù

VOV.VN - Sáng 26/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng Phòng giao dịch Trà Bá, chi nhanh Vietcombank Gia Lai.

Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên
Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng xe ô tô rượt đuổi, chặn đầu phương tiện và dùng súng tự chế bắn gây hư hỏng tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên

Khởi tố nhóm đối tượng chặn xe, bắn vỡ kính ô tô ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan hành vi gây rối trật tự công cộng, sử dụng xe ô tô rượt đuổi, chặn đầu phương tiện và dùng súng tự chế bắn gây hư hỏng tài sản.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật