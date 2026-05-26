Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy, thu giữ nhiều vũ khí

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Sộng Khua Xa (sinh năm 1953, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 201 viên hồng phiến, hơn 24 gam nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, 1 ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều vật chứng khác.

Đối tượng Sộng Khua Xa cùng tang vật tại cơ quan công an

Được biết, Sộng Khua Xa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1/2026, với đối tượng bị bắt quả tang là Hờ Bả Lộng, sinh năm 1988, trú tại bản Kéo Co, xã Mường Hung, tang vật thu giữ hơn 113 gam hồng phiến.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp Lậu Thị Dê, sinh năm 1992 (vợ Lộng); Cầm Văn Hải, sinh năm 1988 (thường trú tại Sơn La); Trần Lê Sơn, sinh năm 1980 (thường trú tại Quảng Ninh); Lê Minh Dương, sinh năm 1985 và Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1980 (cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa), thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp gồm Methamphetamine, Heroin, Ketamine và MDMA.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.