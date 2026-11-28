Văn phòng Chính phủ có văn bản số 597/TB-VPCP ngày 27/11/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại cuộc họp triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội ban hành trong thời gian vừa qua.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ trong công tác xây dựng và chuẩn bị triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua trong thời gian qua.

Đặc biệt, từ Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI đến nay, công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ với các cơ quan của Quốc hội được thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Các cơ quan đã cầu thị trong việc tiếp thu, lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của đối tượng chịu sự tác động cũng như ý kiến của cử tri; kết quả Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua một khối lượng rất lớn các nhiệm vụ lập pháp có nội dung khó, phức tạp với sự đồng thuận và thống nhất cao.

Ngay sau khi Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất kết thúc, để triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, các bộ, cơ quan ngang bộ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay các quyết định triển khai thi hành, quyết định ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Đến nay, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đã ban hành 03/28 văn bản quy định chi tiết bảo đảm có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết; không có văn bản quy định chi tiết chậm, nợ ban hành.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng lưu ý công tác xây dựng và tổ chức triển khai thi hành luật, nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số cơ quan còn chậm rà soát nội dung được giao, phối hợp chưa chặt chẽ trong xác định cơ quan chủ trì và chuẩn bị hồ sơ; có hồ sơ gửi thẩm định, trình Chính phủ còn chưa đáp ứng yêu cầu, phải chỉnh sửa, xin ý kiến Thành viên Chính phủ nhiều lần; một số đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn chưa làm rõ căn cứ, điều kiện áp dụng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…

Chính phủ yêu cầu triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội trong thời gian vừa qua

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định, hướng dẫn thi hành

Về yêu cầu công tác tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, bảo đảm luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua phải được tổ chức thi hành kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành phải bảo đảm tháo gỡ được những vấn đề khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa các quy định của luật, nghị quyết đi vào cuộc sống; chuyển kết quả hoàn thiện thể chế, pháp luật thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan được phân công xây dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo, hoàn thiện và trình ban hành; không để xảy ra tình trạng hồ sơ trình không bảo đảm chất lượng ảnh hưởng đến tiến độ ban hành; không để thiếu văn bản hướng dẫn thi hành làm chậm việc thực hiện các quyết sách đã được Quốc hội thông qua.

Bảo đảm cao nhất chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản. Khối lượng văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian tới là rất lớn, các bộ, cơ quan phải cố gắng, nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất, tập trung ưu tiên nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng, ban hành văn bản. Văn bản quy định chi tiết phải thể hiện đúng tinh thần cải cách của luật, đúng thẩm quyền và phạm vi được giao; không đặt thêm điều kiện, thủ tục trái quy định, làm giảm hiệu quả chính sách hoặc gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Chuẩn bị đồng bộ, đầy đủ các điều kiện tổ chức triển khai thi hành luật, nghị quyết; kịp thời trình kế hoạch triển khai theo nhiệm vụ được giao bảo đảm đủ nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện cho các cấp; tổ chức hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thực hiện các thủ tục hành chính, cập nhật, hoàn thành cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin cần điều chỉnh; có cơ chế trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách ngành, lĩnh vực phối hợp với đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách công tác xây dựng pháp luật bảo đảm chất lượng, tiến độ của các văn bản theo lĩnh vực được phân công, tập trung chỉ đạo, chủ động xử lý ngay những văn bản có hiệu lực thi hành sớm, có nguy cơ chậm tiến độ hoặc còn ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan.

Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ và chất lượng văn bản thuộc phạm vi được giao, trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Rà soát toàn bộ nhiệm vụ, lập tiến độ cụ thể đối với từng văn bản, bảo đảm rõ chủ thể chịu trách nhiệm, thời hạn gửi thẩm định, thời hạn trình, ban hành, dự kiến đủ thời gian để các cơ quan thực hiện việc tiếp thu, hoàn thiện và xem xét, quyết định; văn bản được ban hành phải có hiệu lực đồng thời với thời điểm của luật, nghị quyết hoặc nội dung được giao quy định chi tiết.

- Đối với 25 văn bản cần phải ban hành trong thời gian tới để quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất (chi tiết tại Phụ lục kèm theo), các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan bám sát kế hoạch, tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ, chất lượng ban hành văn bản theo yêu cầu; ưu tiên bố trí nguồn lực cao nhất cho việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/12/2026 và ngày 01/01/2027; kiểm soát chặt tiến độ soạn thảo; đẩy nhanh tiến độ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định; chủ động, tích cực phối hợp xử lý hồ sơ trình ban hành; trường hợp nhận thấy có nguy cơ chậm ban hành phải báo cáo ngay Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách và đề xuất phương án xử lý; đồng thời, gửi Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để theo dõi.

- Chỉ đạo việc rà soát kỹ, thống nhất số lượng văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, nhất là những văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm; gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trong ngày 27/11/2026.

Việc đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết được thực hiện trên nguyên tắc mỗi cơ quan ban hành một văn bản quy định chi tiết một luật, nghị quyết, trường hợp cần ban hành nhiều văn bản, phải giải trình rõ căn cứ, lý do và chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất. Danh mục đề xuất phải xác định rõ nội dung được giao, thẩm quyền ban hành, cơ quan chủ trì, thời hạn trình và thời điểm có hiệu lực; đồng thời, tổ chức soạn thảo ngay đối với các văn bản đã rõ nội dung, cơ quan chủ trì, không chờ quyết định phân công mới triển khai.

Bảo đảm chất lượng văn bản ngay từ khâu soạn thảo

- Bảo đảm chất lượng văn bản ngay từ khâu soạn thảo, kế thừa kết quả nghiên cứu đã được ghi nhận trong quá trình xây dựng luật; hạn chế việc ban hành văn bản phân tán, trùng lặp, không quy định lại những nội dung đã được luật quy định; rà soát kỹ quy định chuyển tiếp và hiệu lực thi hành bảo đảm thống nhất, khả thi, không để gián đoạn quá trình giải quyết công việc và không tạo ra các điểm nghẽn mới.

Đối với các luật, nghị quyết có khối lượng nội dung quy định chi tiết lớn, có tính chất phức tạp, liên ngành như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Xử lý vi phạm hành chính... hoặc luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành sớm, các bộ, cơ quan chủ động chuẩn bị nội dung dự thảo và các điều kiện cần thiết để bảo đảm tiến độ xây dựng, ban hành văn bản, nhất là các bộ, cơ quan có số lượng lớn dự án luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

- Chủ động chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình lập pháp hàng năm, trường hợp cần điều chỉnh thời gian trình thì chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết, việc bảo đảm chất lượng của hồ sơ dự án luật, nghị quyết và tính khả thi của việc điều chỉnh; khẩn trương báo cáo Chính phủ để kịp thời trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện danh mục phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ 2, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chậm nhất trong ngày 05/12/2026.

Trong đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với các văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết có hiệu lực sớm, song vẫn phải bảo đảm thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, địa phương, đặc biệt là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; kiểm soát chặt chẽ số lượng văn bản quy định chi tiết, bảo đảm thực hiện đúng chủ trương về hạn chế ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ ngay từ giai đoạn soạn thảo; nghiên cứu đổi mới quy trình nâng cao chất lượng thẩm định; ưu tiên nguồn lực, rút ngắn thời gian thẩm định đối với các văn bản có hiệu lực thi hành sớm bảo đảm văn bản quy định chi tiết được ban hành có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết.

Tiếp tục theo dõi tiến độ, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc xây dựng, trình, ban hành văn bản; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nhiệm vụ có nguy cơ không bảo đảm tiến độ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở tiến độ và chất lượng văn bản.

Đồng thời, nghiên cứu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện từ năm 2027 bảo đảm gắn kết chặt chẽ với kết quả sơ kết thực hiện Nghị quyết 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để xác định rõ các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hợp nhất và thời hạn hoàn thành trong năm 2027; đồng thời, nghiên cứu, thể chế hóa việc lập và thực hiện Chương trình trong Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan tiếp tục cập nhật tiến độ, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xử lý, lấy ý kiến Thành viên Chính phủ đối với các văn bản quy định chi tiết đã được các bộ, cơ quan ngang bộ trình; phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản sau khi có ý kiến Thành viên Chính phủ; kịp thời tham mưu, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề phức tạp phát sinh.