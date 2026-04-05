Thuê ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Chủ Nhật, 11:29, 05/04/2026
VOV.VN - Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai đối tượng thuê xe rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

Hai đối tượng bị đề nghị truy tố là Nguyễn Trọng Sơn (SN 1998) và Nguyễn Thị Lâm Oanh (SN 1995), cùng trú tại xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra, ngày 9/5/2025, Sơn và Oanh ký hợp đồng thuê ô tô của anh P.X.T. Sau khi nhận xe, hai đối tượng lên mạng làm giả căn cước công dân mang tên chủ xe rồi mang phương tiện đi cầm cố tại 3 tiệm cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài.

thue o to roi mang di cam co lay tien tieu xai hinh anh 1
Nguyễn Trọng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đến ngày 15/6/2025, Sơn và Oanh tiếp tục liên hệ một gara ô tô tại Đồng Nai để bán chiếc xe trên. Sau khi nhận tiền từ gara, các đối tượng dùng một phần tiền chuộc xe từ các tiệm cầm đồ, giao lại cho gara rồi quay về Đắk Lắk.

Đáng chú ý, trước đó ngày 16/4/2024, Nguyễn Trọng Sơn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo cũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian đang chấp hành án treo, Sơn tiếp tục tái phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Đắk Lắk để truy tố các bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Nóng 24h ngày 5/4: Bắt nhóm cướp giật túi xách của cụ bà ngồi xe lăn
VOV.VN - Cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn đã bị một nhóm tiếp cận, giả vờ hỏi đường rồi cướp giật túi xách và bỏ chạy. Lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ toàn bộ nhóm gây án.

VOV.VN - Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá thành công một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn, hoạt động tinh vi, manh động; khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng liên quan đường dây này.

VOV.VN - Ngày 4/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Bồ Đề vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản của cụ bà 96 tuổi xảy ra trên địa bàn.

