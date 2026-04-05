Thuê ô tô rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Hai đối tượng bị đề nghị truy tố là Nguyễn Trọng Sơn (SN 1998) và Nguyễn Thị Lâm Oanh (SN 1995), cùng trú tại xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

Theo kết quả điều tra, ngày 9/5/2025, Sơn và Oanh ký hợp đồng thuê ô tô của anh P.X.T. Sau khi nhận xe, hai đối tượng lên mạng làm giả căn cước công dân mang tên chủ xe rồi mang phương tiện đi cầm cố tại 3 tiệm cầm đồ ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Trọng Sơn tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Đến ngày 15/6/2025, Sơn và Oanh tiếp tục liên hệ một gara ô tô tại Đồng Nai để bán chiếc xe trên. Sau khi nhận tiền từ gara, các đối tượng dùng một phần tiền chuộc xe từ các tiệm cầm đồ, giao lại cho gara rồi quay về Đắk Lắk.

Đáng chú ý, trước đó ngày 16/4/2024, Nguyễn Trọng Sơn đã bị Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ) tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo cũng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Trong thời gian đang chấp hành án treo, Sơn tiếp tục tái phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Đắk Lắk để truy tố các bị can về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 3, Điều 175 Bộ luật Hình sự.