Tin kẻ giả mạo “công an”, người phụ nữ ở Hải Dương suýt bị lừa 650 triệu đồng

Theo thông tin Công an Hải Dương, chiều 12/10, bà B.T.L. (sinh năm 1958, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội, thông báo về việc bà L. có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền. Ngoài ra, theo đối tượng này, một tài khoản ngân hàng mang tên bà L. hiện có lượng tiền lên đến 1,6 tỷ đồng.

Do đó, đối tượng yêu cầu bà L. phải chuyển hết tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nói trên. Nếu không làm theo yêu cầu thì chiều cùng ngày bà sẽ bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam trong thời hạn 2 tháng.

Công an huyện Gia Lộc tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. (Ảnh: CA Hải Dương)

Đối tượng cũng yêu cầu bà L. cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra.

Bà L. trình bày với đối tượng là bà không có tài khoản ngân hàng mà chỉ có khoảng 650 triệu đồng đang gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Agribank. Đối tượng lập tức yêu cầu bà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm này ra rồi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Khoảng 15h cùng ngày, bà L. cầm theo 4 quyển sổ tiết kiệm đi đến ngân hàng Agribank, Chi nhánh huyện Gia Lộc để rút tiền. Tại đây nhân viên ngân hàng thấy bà L. có những biểu hiện lo lắng, sợ hãi, liên tục yêu cầu nhân viên ngân hàng rút thật nhanh toàn bộ số tiền tiết kiệm nên đã thông báo cho Công an huyện Gia Lộc. Nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã phân công cán bộ nhanh chóng giải thích, động viên bà bình tĩnh trình bày lại sự việc.

Sau khi được cán bộ Công an huyện tuyên truyền, giải thích, bà L. mới biết mình bị đối tượng kia lừa và suýt mất số tiền tiết kiệm lớn.