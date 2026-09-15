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Bắt đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền ở Vĩnh Long

Thứ Ba, 11:35, 15/09/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Vĩnh Long bắt Võ Thành Nam, đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật dây chuyền tại các xã An Qui và Thạnh Phú để có tiền tiêu xài.

Ngày 15/9, Công an xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Võ Thành Nam, sinh năm 1995, ngụ xã Tân Thủy, đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 13/9, Công an xã An Qui tiếp nhận tin báo về một vụ cướp giật tài sản của phụ nữ trên tuyến đường nông thôn qua ấp An Hòa. Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, truy xét.

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Võ Thành Nam thực nghiệm lại hành vi cướp giật dây chuyền

Đến khoảng 23h30 phút cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ Võ Thành Nam. Qua đấu tranh, Nam khai nhận đã bám theo một phụ nữ đến đoạn đường vắng, ép sát xe rồi giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Mở rộng điều tra, Nam khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật dây chuyền khác vào ngày 2/9 tại xã An Qui và ngày 8/9 tại xã Thạnh Phú, cùng tỉnh Vĩnh Long.

Nam khai do cần tiền tiêu xài nên lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi cướp giật. Nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng sử dụng biển số xe giả, thay đổi quần áo trong quá trình tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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