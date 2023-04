Bắt giữ nghi phạm cướp tài sản của người bán vé số

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An sáng 20/4 tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Cao Văn Phúc (55 tuổi, ngụ ấp 3, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa) để điều tra, làm rõ tội cướp tài sản.