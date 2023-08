Bắt nhóm đối tượng đánh chết, cướp xe máy của hai người đang câu cá

Công an khám nghiệm hiện trường (ảnh: ĐC).

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an thị xã Bến Cát đã xác định được kẻ gây án và truy tìm, bắt giữ nhóm đối tượng khi đang lẩn trốn. Hiện, công an đang lấy lời khai các đối tượng.

Trước đó, khoảng 11h trưa nay, ông T. (60 tuổi, ngụ Bình Dương) và bạn đi câu cá tại một con kênh trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát. Khi cả hai đang câu cá thì bị nhóm đối tượng tấn công.

Con kênh nơi xảy ra vụ án mạng (ảnh: ĐC).

Ông T. bị đánh chết tại chỗ, còn người bạn bị thương. Sau đó, nhóm này đã lấy đi 2 chiếc xe máy của các nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo Công an thị xã Bến Cát nhanh chóng có mặt cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường, truy bắt các đối tượng.