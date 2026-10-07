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Bốn đối tượng bị khởi tố trong vụ thu khoảng 80 tỷ đồng tiền chênh nhà ở xã hội

Thứ Tư, 17:36, 07/10/2026
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VOV.VN - Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ thu tiền chênh ngoài hợp đồng khi mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án New City, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Thu tiền chênh dưới nhiều hình thức

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định tại Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, đã xảy ra việc thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Theo cơ quan điều tra, Lương Song Hào (SN 1983), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990), Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh của khách hàng tại tòa A3.

Khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

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Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan công an

Nội dung thỏa thuận thể hiện số tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền khách hàng phải thanh toán theo hợp đồng mua bán (HĐMB) hoặc văn bản thỏa thuận (VBTT) với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký HĐMB/VBTT với chủ đầu tư, khách hàng được yêu cầu nộp lại các phiếu thu và vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ.

Theo cơ quan điều tra, số tiền chênh đã nộp cho sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Dòng tiền được đưa ngoài sổ sách

Cơ quan điều tra xác định nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Lương Song Hào.

Khoản tiền được xác định để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Đáng chú ý, Lương Song Hào giao Vũ Ngọc Vinh (SN 1976), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, xác định mức tiền chênh lệch.

Mức tiền chênh được xác định dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm.

Sau đó, mức tiền chênh được trình Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long và Lương Song Hào phê duyệt, rồi chuyển cho sàn Mangala triển khai thu tiền của khách hàng.

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Đối tượng Vũ Ngọc Vinh tại cơ quan công an

4 bị can bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc sàn Mangala.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
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