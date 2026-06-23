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Công an Bắc Ninh xác minh vụ thai phụ bị hành hung trong cửa hàng trái cây

Thứ Ba, 20:28, 23/06/2026
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VOV.VN - Công an phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc một người đàn ông nhiều lần dùng tay tác động vào vùng đầu và mặt của một phụ nữ đang mang thai.

Ngày 23/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh xô xát xảy ra tại một cửa hàng hoa quả trên địa bàn phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, thu hút sự quan tâm và bức xúc của dư luận.

Theo hình ảnh trong clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h06 phút ngày 22/6. Trong lúc mâu thuẫn xảy ra bên trong cửa hàng, một người đàn ông mặc áo đỏ đã nhiều lần dùng tay tác động vào vùng đầu và mặt của một phụ nữ đang mang thai, mặc váy tối màu. Sau khi bị hành hung, người phụ nữ ôm đầu và cúi gập người.

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Hình ảnh người đàn ông tác động vào vùng mặt người phụ nữ đang mang thai. Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn được cho là đã giật một vật giống dao nhọn từ tay người phụ nữ đang gọt hoa quả gần đó để tiếp tục đe dọa nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, trong ngày 23/6, Công an phường Quế Võ cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của công dân về dấu hiệu hành vi cố ý gây thương tích và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện Công an phường Quế Võ đang khẩn trương thu thập tài liệu, xác minh làm rõ diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Quế Võ cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Đồng thời nhấn mạnh mọi hành vi mang tính côn đồ, hung hãn, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Giang/VOV.VN
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