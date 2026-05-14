Khởi tố đối tượng say rượu, cầm dao đuổi đánh người dân ở xã Đại Đồng, Bắc Ninh

Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 - Bắc Ninh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Ban Văn Dương (sinh ngày 4/3/2008) ở xóm Ngàm Lồm, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Ban Văn Dương tại trụ sở cơ quan công an

Dương làm tại Văn phòng tuyển dụng “TH Vina” do chị Nguyễn Thị Thùy Tr. làm chủ tại thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng. Cạnh văn phòng là quán nướng Bon Bon. Ngày 9/5 sau khi đi uống bia cùng bạn bè, Dương trở lại nơi làm việc trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi..

Tại đây, do say rượu, không làm chủ được bản thân nên khi được các đồng nghiệp khuyên đi nghỉ, đối tượng quay sang chửi bới mọi người, đập vỡ bộ ấm chén trong văn phòng. Sau đó, đối tượng đã hai lần xông vào khu vực bếp, lấy dao chặt và dao gọt hoa quả để đe dọa, đuổi đánh các đồng nghiệp và những người xung quanh.

Không dừng lại ở đó, Dương tiếp tục mang hung khí như dao, 1 chiếc gậy hộp bằng kim loại dài khoảng 1,6m đi lại nhiều lần trước khu vực cửa văn phòng và quán nướng Bon Bon để quát tháo, chửi bới, đập phá bàn ghế, bát đĩa, gây mất an ninh, trật tự địa phương khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Các loại hung khí mà Dương sử dụng

Mặc dù lực lượng công an cùng người dân can ngăn nhưng nam thanh niên này vẫn không ngừng chửi bới. Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày, Dương ném con dao về phía lực lượng chức năng thì ngay lập tức bị khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Hiện vụ án tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.